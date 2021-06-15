Глава Ростуризма: курорты Чёрного моря перегружены

Черноморское побережье России максимально загружено, а местами перегружено из-за наплыва отдыхающих и дефицита качественных отелей. Об этом в интервью "Известиям" сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен",— добавила она.

По словам Догузовой, задача Ростуризма на ближайшие годы — "кратно увеличить количество качественных, современных круглогодичных отелей", создав до 20 тысяч новых номеров на российских черноморских курортах. Сегодня на всю Россию приходится около 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами. В основном они находятся в крупных городах, отметила глава Ростуризма.

Летом 2021 года на курорты Черного моря отправится рекордное число самолетов. В города Краснодарского края и аннексированного Россией Крыма авиакомпании будут летать примерно в два раза чаще, чем до пандемии в 2019 году.

Власти Краснодарского края планируют принять рекордное число туристов — 16 миллионов человек, а Крыма – шесть миллионов, пишет "Коммерсантъ". Представители турагентств считают, что количество отдыхающих в Краснодарском крае превысит 20 миллионов человек, а в Крыму — более 8 миллионов человек. Как следствие — дикий рост цен в любых гостиницах и в частном секторе. Например, стоимость вилл в Крыму доходит до одного миллиона рублей в сутки. Некоторые отели даже сдают номера в недостроенных зданиях, а местные жители уже жалуются на проблемы с пробками и поиском свободных мест на пляжах, отмечает издание.

Эксперты предупреждают, что индустрия может не справиться с притоком туристов, если не открыть хоть какое-то массовое зарубежное направление. Как сообщают СМИ, о возобновлении прямого авиасообщения с Египтом с 1 июля власти могут объявить уже на следующей неделе. С 15 июня власти Марокко смягчили условия для въезда россиян. Теперь достаточно наличия сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.