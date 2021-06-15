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Глава Ростуризма: курорты Чёрного моря перегружены
Черноморское побережье России максимально загружено, а местами перегружено из-за наплыва отдыхающих и дефицита качественных отелей. Об этом в интервью "Известиям" сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен",— добавила она.
По словам Догузовой, задача Ростуризма на ближайшие годы — "кратно увеличить количество качественных, современных круглогодичных отелей", создав до 20 тысяч новых номеров на российских черноморских курортах. Сегодня на всю Россию приходится около 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами. В основном они находятся в крупных городах, отметила глава Ростуризма.
Летом 2021 года на курорты Черного моря отправится рекордное число самолетов. В города Краснодарского края и аннексированного Россией Крыма авиакомпании будут летать примерно в два раза чаще, чем до пандемии в 2019 году.
Власти Краснодарского края планируют принять рекордное число туристов — 16 миллионов человек, а Крыма – шесть миллионов, пишет "Коммерсантъ". Представители турагентств считают, что количество отдыхающих в Краснодарском крае превысит 20 миллионов человек, а в Крыму — более 8 миллионов человек. Как следствие — дикий рост цен в любых гостиницах и в частном секторе. Например, стоимость вилл в Крыму доходит до одного миллиона рублей в сутки. Некоторые отели даже сдают номера в недостроенных зданиях, а местные жители уже жалуются на проблемы с пробками и поиском свободных мест на пляжах, отмечает издание.
Эксперты предупреждают, что индустрия может не справиться с притоком туристов, если не открыть хоть какое-то массовое зарубежное направление. Как сообщают СМИ, о возобновлении прямого авиасообщения с Египтом с 1 июля власти могут объявить уже на следующей неделе. С 15 июня власти Марокко смягчили условия для въезда россиян. Теперь достаточно наличия сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
- 15 апреля Россия ограничила пассажирские авиаперелёты в Турцию. Решение действует до 21 июня с возможным продлением. Российские власти объяснили такие меры ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в этой стране.
- Согласно проведённому АТОР опросу, 72% туристов, которые не смогли выехать на отдых за рубеж из-за введённых ограничений, ждут открытия выбранных ими стран, 26% выбирают другие зарубежные направления, 3% готовы заменить иностранный курорт на российский.
Другие новости дня
В Британии на месяц отложили отмену ограничений – из-за нового штамма
Власти Великобритании отложили на месяц отмену остающихся в стране ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. На это решение пришлось пойти, несмотря на массовую кампанию вакцинации, из-за распространения более агрессивного штамма коронавируса – так называемого индийского, известного также как "вариант Дельта".
Первоначально планировалось, что ограничения будут сняты 21 июня. Однако в понедельник премьер-министр Борис Джонсон объявил о переносе так называемого "дня свободы" на 19 июля. Решение ещё должен одобрить парламент.
Наиболее жёсткие карантинные меры, введённые зимой, в Британии уже сняты. Однако остаются в силе ограничения по заполняемости спортзалов, пабов и кинотеатров, также закрыты ночные клубы и концертные площадки, действует ряд других норм социального дистанцирования (например ограничены походы в гости), масочный режим в общественных местах.
В последние недели число новых случаев инфицирования в Британии вновь начало расти – сейчас оно в среднем составляет 7–8 тысяч человек в день. На пике эпидемии оно было в несколько раз выше. Специалисты связывают рост заражений с распространением "варианта Дельта", который более заразен, чем иные штаммы коронавируса, и, по некоторым данным, вызывает более тяжёлое течение болезни. Отмечены случаи госпитализации и смерти людей, привитых одним компонентом вакцины. Большинство специалистов уверены, что полная вакцинация (двумя дозами препарата) должна предотвращать заражение новым штаммом.
Именно необходимостью обеспечить скорейшую вакцинацию Джонсон объяснил отсрочку снятия ограничений. Сейчас в стране уже привито более половины взрослого населения.
- В России в последнюю неделю произошёл скачок в числе инфицированных коронавирусом. В частности, в Москве число новых случаев за сутки выросло более чем в два раза. Власти российской столицы ввели ряд ограничительных мер, нынешняя неделя объявлена нерабочей. Связан ли рост заболеваемости с распространением "варианта Дельта", не сообщалось.
В «Аруаа» недовольны ходом расследования убийства Кемала Ардзинба
В ветеранской организации «Аруаа» недовольны ходом расследования убийства Кемала Ардзинба – племянника первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.
«Несмотря на то, что со дня преступления прошёл уже почти месяц, силовикам удалось задержать лишь одного подозреваемого, хотя известно, что в совершении убийства принимали участие как минимум три человека», – говорится в заявлении «Аруаа».
Ветераны считают, что силовым структурам, во избежание выхода ситуации из–под контроля, необходимо в кратчайшие сроки привлечь к ответственности остальных злоумышленников.
«Призываем власть, силовые структуры страны заняться непосредственно возложенными народом делами, и принять необходимые меры», – сказано в заявлении.
Кемал Ардзинба был убит 18 мая текущего года. Глава абхазского МВД заявил, что нападавших было трое. При этом по подозрению в совершении убийства был задержан лишь Батал Пилия – сын бывшего заместителя министра обороны Абхазии Нодара Пилия.
COVID-19 в Грузии: 1092 новых случая, 23 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 23 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5083 человек.
За сутки в стране выявили 1092 новых случая коронавируса. Накануне провели 29 734 теста: PCR-тестов – 9309, экспресс–тестов на антиген – 20 425.
Выздоровели еще 775 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 355 368, выздоровевших – 341 103.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,67%, за последние 14 дней составляет 2,6%, за неделю – 2,33%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4596 человек, всего администрировано вакцин – 212 163.
Двое отдыхающих ранены в пицундском пансионате «Самшитовая роща»
В пицундском пансионате «Самшитовая роща» ночью были ранены двое отдыхающих. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, телефонное сообщение о том, что в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата, неизвестным лицом произведены выстрелы, поступило в дежурную часть отделения милиции 15 июня, примерно в 00:20 часов.
«Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района, в результате внезапно возникшей ссоры с гражданами РФ Филояном А. А., 1985 года рождения, и Салимгариевым Т. Н., 1985 года рождения, произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес Филояну три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, а Салимгариеву – шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза. Филоян А. А. и Салимгариев Т. Н. были доставлены в ЦРБ г. Гагра и после предоставления первичной помощи вывезены за Абхазии в лечебные учреждения России», – говорится в заявлении.
По информации МВД, осколком от выпущенных пуль был ранен и сам Пилия, ранее неоднократно привлекавшийся за различные правонарушения.
17 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая в отношении Пилия была избрана мера пресечения – подписка о невыезде. 4 июня предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено и после утверждения обвинительного акта прокурор направил уголовное дело в сухумский суд для рассмотрения по существу и вынесения соответствующего законного приговора.
В данный момент подсудимый Пилия взят под стражу и находится в сухумской Центральной республиканской больнице, – заявляют в абхазском ведомстве.
Байден рассказал об условиях вступления Украины в НАТО
Президент США Джо Байден, выступая в понедельник на пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Брюсселе, заявил, что агрессия России против Украины не исключает возможности вступления Украины НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий.
По его словам, Украина должна соответствовать необходимым критериям для получения Плана действий по членству в НАТО - это необходимый шаг на пути к вступлению в союз.
«Украине ещё предстоит ликвидировать коррупцию» – сказал президент США. Он отметил, что возможное членство Украины в НАТО зависит также от позиции стран, которые сейчас входят в эту организацию.
«Не только от меня будет зависеть, сделаем ли мы вывод о том, что Украина может стать частью НАТО, а будет зависеть от союза и от того, как он проголосует», – добавил Байден. – «Я знаю, что их [страны-члены НАТО] нужно убедить, а это непросто» – сказал президент США. Он подчеркнул, что страны Североатлантического союза по-прежнему готовы поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться натиску России.
В коммюнике, принятом по итогам саммита в Брюсселе (по ссылке можно прочитать его полный текст на русском языке), сказано, что Украина в будущем «станет членом НАТО», но о степени её готовности к вступлению, как и о каждом партнёре НАТО, «будут судить по достижениям». То же сказано и о Грузии. Обе страны получили обещание о том, что будут приняты в НАТО, ещё в 2008 году.
Лидеры 30 стран Североатлантического союза, как сказано в коммюнике, пришли к выводу, что «агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности». О Китае в документе сказано мягче – «Растущее влияние и международная политика Китая могут представлять вызовы, которые нам необходимо рассматривать совместными усилиями всех стран-членов Североатлантического союза».
В документе подробно описано, какие действия России НАТО считает агрессивными или угрожающими. Это, помимо прочего, наращивание Россией военной мощи в различных сферах, проводимые ею без уведомления широкомасштабные внезапные учения, развертывание современных ракет двойного назначения в Калининградской области, военная интеграция с Беларусью, а также гибридные действия, такие как попытки вмешательства в выборы и демократические процессы в государствах-членах НАТО широкомасштабные кампании дезинформации и злонамеренная кибердеятельность.
В то же время, как говорится в документе, «НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России». В частности, страны НАТО не имеют намерения развертывать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. При этом значительное внимание в документе уделено созданию единой системы ПРО НАТО. Также в нём говорится о том, что в случае гибридной войны Североатлантический совет «мог бы принять решение о приведении в действие статьи 5 Вашингтонского договора, как и в случае вооруженного нападения»
Вторник 15 июня президент США Байден также проводит в Брюсселе. Там проходит саммит США-ЕС. Как отмечает "Голос Америки", ожидается, что на нём "будет подчеркнута их совместная приверженность прочному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях". Речь пойдёт о борьбе с пандемией, изменением климата, экономическом сотрудничестве, а также укреплении демократии, мира и безопасности во всем мире.
Георгий Гахария отправился с визитом в Брюссель
Председатель оппозиционной политической партии «За Грузию», экс-премьер Георгий Гахария проведет рабочие встречи с западными партнерами в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Гахария отправился в европейскую столицу вместе с членом Политического совета партии Кахабером Кемоклидзе. Запланированы встречи с депутатами Европарламента, в Службе внешней политики и безопасности ЕС, офисе президента Европейского Совета, а также в НАТО. Гахария также встретится с представителями различных аналитических центров.
Георгий Гахария ушел в отставку с поста премьер-министра в феврале текущего года. Свой уход он объяснил разногласиями с руководством правящей партии из-за ареста председателя главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия.
29 мая состоялся учредительный съезд партии «За Грузию». Георгий Гахария был избран председателем партии.
Джо Байден назвал Владимира Путина достойным противником
Президент США Джо Байден встретился с журналистами после завершения саммита НАТО в Брюсселе. Первым делом он обратился к американцам с призывом не откладывая, сделать прививки против коронавируса. Байден напомнил, что около 600 тысяч американцев умерли в результате пандемии. По его словам, число смертей ныне значительно уменьшилось, но то, что люди продолжают умирать от коронавирусной инфекции, "остаётся трагедией".
Большинство вопросов к Байдену были связаны с его предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным.
Байден повторил, что между двумя странами остаются сферы, в которых они могут сотрудничать. Он настаивал, что Москве следовало бы придерживаться международных норм поведения и соблюдать общепринятые демократические ценности. Отказ России означал бы, что США найдут чем ответить на такую позицию.
Отвечая на вопрос, какие последствия могла бы иметь гибель Алексея Навального для отношений с Россией, Байден ответил: "Смерть Навального будет ещё одним признаком того, что Россия не уважает права человека. И это повредит отношениям России со всем миром и со мной", заявил Джо Байден.
Назвав Путина достойным противником, президент США выразил надежду, что российских лидер осознает наличие и своего собственного интереса в том, чего от него ожидают в мире: изменения поведения.
Джо Байден вновь подчеркнул "возвращение США" к активному сотрудничеству с другими странами. Россия и Китай, по его словам пытаются противодействовать трансатлантической солидарности. Байден подтвердил приверженность союзников соблюдению положений Статьи 5 основополагающего договора НАТО - о том, что нападение на одного из союзников является нападением на всех.
Байден встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и выразил уверенность, что состоявшиеся переговоры "дадут результат". В последние месяцы серьёзные разногласия между Анкарой и Вашингтоном возникли в связи закупками Турцией российских противовоздушных ракетных систем С-400.
Президент США сказал о необходимости вырабатывать новую повестку-2030 союза НАТО, учитывая меняющуюся ситуацию. Демократические страны, по словам Байдена, способны принять и преодолеть новые вызовы, один из которых - популизм.
В Женеве перед встречей Путина и Байдена появилось граффити с Навальным
В Женеве, где 16 июня пройдёт встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина , появилось граффити с российским политиком Алексеем Навальным и надписью "Герой нашего времени" на французском языке.
Граффити повторяет рисунок, который был сделан в апреле на трансформаторной будке в Пушкаревском саду в Санкт-Петербурге. На нём Навальный держал пальцы в форме сердечка, и была подпись "Герой нового времени". Через пять часов граффити закрасили работники коммунальных служб. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье о вандализме. Однако позже прокуратура отменила это постановление.
Сегодня, накануне саммита в Женеве представители русскоязычной диаспоры в Швейцарии планируют провести митинг c требованием освобождения Навального, а также против "политических репрессий, нарушений прав человека и антидемократического правления в России".
Вчера отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC News о возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального, президент России Владимир Путин заявил, что у российских властей "нет такого обычая – кого-либо убивать". В то же время российский президент не дал положительного ответа на вопрос о том, выйдет ли Навальный на свободу живым. По словам Путина, вопросы осуждения к лишению свободы в России решает не президент. Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени.
- Алексей Навальный отбывает наказание в колонии №2 в Покрове Владимирской области. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше", которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Согласно решению суда, политик должен провести в колонии в общей сложности два года и восемь месяцев.
Эрдоган прибыл в Азербайджан, вместе с Алиевым он посетит Шушу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после участия в саммите НАТО в Брюсселе прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как пишет агентство «Анадолу», президента Турции и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
В рамках визита турецкий лидер посетит город Шушу (армянское название – Шуши) в Нагорном Карабахе, выступит в парламенте Азербайджана.
Ранее Эрдоган также сообщил, что подпишет в Шуше полномасштабное межгосударственное соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Турецкий лидер также посетит матч Чемпионата Европы по футболу Турция-Уэльс. Он состоится в Баку 16 июня.
- Баку вернул под свой контроль город Шуша по итогам Второй карабахской войны – 8 ноября прошлого года. Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана.
Коронавирус в Абхазии: 93 новых случая, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 298 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 45 человек, 44 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 12 июня скончался пациент 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 849 человек. Зарегистрировано 239 летальных случаев. Выздоровели 15 101 человек.
Глава МИД о роли Грузии в процессе медиации между Арменией и Азербайджаном
«Власти Грузии всегда пытались сыграть роль медиатора и получить функцию миротворца в регионе», - заявил сегодня, 14 июня, на брифинге министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани.
На прошлой неделе стало известно, что Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта при активном посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и при включении и. о. заместителя помощника госсекретаря США Филиппа Рикера, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Кроме того, армянская сторона передала Азербайджану важные материалы при помощи премьер-министра Грузии. Глава грузинского правительства лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
«Усилия предпринимались, однако конкретного результата не было, и впервые этот результат настал. Это беспрецедентный случай, победа страны, огромная победа нашей страны. И то, что постоянно из Тбилиси в рамках формата Большой семерки проходила данная медиация и фасилитация с нашей стороны, и мировые лидеры были заинтересованы, их постоянно интересовало, что происходило в плане медиации, каким был прогресс, и из Тбилиси они постоянно получали сообщения, и тем самым наш вопрос стал еще более актуальным, и наша роль, значение и функция была подчеркнута», - отметил Залкалиани.
По его словам, довольно интенсивные попытки медиации начались уже 2-3 месяца назад и в последний месяц они вошли в особенно активную фазу, когда премьер-министр Грузии находился с визитом в Азербайджане, Армении и в Турции.
«Нам нужно прилагать огромные усилия для того, чтобы тематика Грузии постоянно была в повестке дня международного сообщества, и для этого мы используем разные методы и тактические пути. Один из важных вопросов в этих международных отношениях - показать наше значение, показать нашу функцию крупным игрокам в регионе. Именно к этому было направлено то, что было сделано в течение последних 2-3 дней и то, что сделали власти Грузии под руководством премьер-министра», - отметил Залкалиани.
Ранее посольство Армении сделало заявление, в котором отметило роль грузинской стороны. Поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в проведении гуманитарной акции отметили и в МИД Азербайджана. Также сделал заявление и отметил важную роль Грузии Госдеп США.
Чеченское ТВ показало кадры с похищенной Халимат Тарамовой
Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» опубликовала сюжет с участием Халимат Тарамовой, которую насильно вернули в республику после того, как она сбежала из семьи в Дагестан, сообщив о побоях и угрозах в свой адрес.
В сюжете представители чеченских властей обвиняют в произошедшем либеральные СМИ и правозащитников, а также некую организацию, которая, якобы, похитила Тарамову. Сама Халимат, которая появляется в кадре на несколько секунд, говорит, что не помнит, как попала в шелтер в Махачкале, что сейчас у нее «все хорошо», она находится «в кругу семьи», никакого давления на нее нет и ее права не нарушаются. Также она говорит, что возмущена тем, что СМИ пишут о ней.
В свою очередь отец Тарамовой утверждает, что его дочь вывезли в Махачкалу «без объяснения» и « предупреждения», «неизвестно под какие цели и для чего». Тарамов также утверждает, что он неоднократно водил Халимат к разным психологам, и что в момент, когда она ушла из дома, она «находилась на лечении». При этом замглавы республиканского психоневрологического диспансера Адам Джамурзаев рассказывает, что Тарамова посещала у них психиатров, а сотрудник центра исламской медицины в Грозном добавляет, что из-за «проблем с психикой» она проходила лечение, в частности, «Кораном и сунной».
- 4 июня 22-летняя Халимат Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова, уехала из Грозного в Махачкалу - в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать ее местонахождение.
- Вечером 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню. При этом по словам подруги Тарамовой Анны Маныловой, с которой та приехала из Грозного в махачкалинский шелтер, Халимат «каждый день говорила, что могут прийти люди из МВД, забрать ее на пытки или убить».
Епископ Иаков: Пансионат в Ниноцминда будет преобразован
По словам епископа Иакова, пансионат в Ниноцминда будет преобразован. Сегодня, 14 июня, главой пансионата Ниноцминда был назначен архиепископ Спиридон. Он сообщил журналистам, что изменения запланированы на следующий год, передает «Грузия онлайн».«Раньше такие учреждения [пансионы] были необходимы, когда в свободной Грузии их создавал преподобный Спиридон, такие учреждения создавались и при системе Патриархата, тогда государство не могло заботиться о детях. Семьи не могли заботиться о детях и многие получили тут приют, и многие люди были спасены как физически, так и духовно. Такие большие заведения были раньше, сегодня мир переходит на относительно небольшие заведения домашнего типа. Я лично с 2013 года выступаю за такие изменения. После некоторых ситуаций мы не смогли этого сделать, но вы увидите, что мы это сделаем», - сказал епископ Бодбийский.
На вопрос, что далее будет происходить с пансионом в Ниноцминда? епископ Бодбийский ответил: «Разберемся. У нас есть соглашение, с которым согласен Европейский Союз, а также ЮНИСЕФ - преобразовать его эволюционно, а не революционно, шаг за шагом», - сказал епископ.
Ранее, епископ Бодбийский Иаков комментируя события в Ниноцминда, заявил, что не удивительно, что «если старший не смог добиться послушания словом, то применил силу». Тем не менее, по словам епископа, он не приветствует применение силы.
«Некоторым людям не хватает нервов, не то что в таких заведениях работать, но даже в парламенте, и там люди нападают и дерутся друг с другом. Что удивительного, что там старший не смог добиться послушания словом, то применил силу», - заявил он.«Я не приветствую применение силы, но когда говорят о применении силы, ведь должны быть факты. Посмотрим, были ли факты, тогда они будут строго наказаны.Если кто-то виновен согласно закону, церковному или светскому праву … должны применяться оба закона», - добавил епископ Бодбийский.
Украина получит членство в НАТО через ПДЧ - коммюнике альянса
Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. Копия документа представлена журналистам, сообщает корреспондент «Европейской правды». В этом решении - впервые за последние годы - по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.
«Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса», - говорится в документе. В решениях предыдущих саммитов НАТО не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.
Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству путем выполнения годовых национальных программ.
«Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО (КУН) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках КУН, для достижения своей цели - внедрения принципов и стандартов НАТО», - говорится в коммюнике саммита.
Совместное решение союзников также призывает Украину проводить дальнейшие «широкомасштабные, устойчивые и невозвратные реформы», как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах. В решении, в частности, коротко упомянута потребность «уважения меньшинств». Это требование, как известно, последовательно выдвигает Венгрия, впрочем, в данном решении нет детализации, на которой Будапешт настаивал ранее.
Также Альянс подчеркивает, что Партнерство расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), которое Украина получила в 2020 году, «добавляет импульс нашему и без того амбициозному сотрудничеству и продвигает дальнейшую (военную) взаимосовместимость».
Коммюнике НАТО: Призываем Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств
«Мы еще раз подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы в их международно признанных границах», - говорится в коммюнике НАТО.
«В соответствии с международными обязательствами мы призываем Россию вывести те силы, которые она разместила в этих трех странах без их согласия», - отмечается в документе.
Члены НАТО призывают Россию отозвать решение о признании самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия независимыми государствами.
«Мы еще раз призываем Россию отменить признание регионов Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств; осуществить принятое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня 2008 года; прекратить милитаризацию этих регионов и насильно их отделение от остальной Грузии путем строительства препятствий, подобных границе; прекратить нарушения прав человека, самовольные задержания и притеснения граждан Грузии», - отмечается в коммюнике.
«Я нахожусь в Грузии» – блогер Майкл Наки покинул Россию
Блогер и радиоведущий Майкл Наки покинул Россию из‑за «политической ситуации в стране». На своем Youtube-канале он заявил, что находится в Грузии.
Выбор он объяснил несколькими причинами: в Грузию можно въехать без визы на 365 дней, в стране низкие цены, и Владимира Путина здесь «не очень любят». Кроме того, Наки женат на грузинке – журналистке «Эха Москвы» Нино Росебашвили.
Наки говорит, что не приедет в Россию до того момента, пока в страну не «вернутся конституционные права», а власть не «перестанет уголовно и физически уничтожать оппонентов». По словам журналиста, арест Алексея Навального стал «точкой поворота к нынешней стратегии власти по полному зачищению информационного и политического поля».
На пресс-конференцию в МИД Беларуси привели арестованного Протасевича
МИД Беларуси в понедельник провёл пресс-конференцию, посвящённую инциденту с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, который привёл к новому обострению отношений между официальным Минском и Западом.
Представители МИД, Минобороны и других ведомств Беларуси представили свою версию событий. На пресс-конференцию были приглашены зарубежные дипломаты и западные журналисты. Однако часть из них покинула зал после того, как неожиданно в пресс-конференции принял участие арестованный белорусский блогер Роман Протасевич. Он находился на борту самолёта Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и после посадки в Минске был арестован.
Пресс-конференцию, в частности, покинули журналисты Би-би-си, объяснив это тем, что, по их мнению, Протасевич выступает под давлением властей.
Сам он сказал, что выступает по доброй воле.
"Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Я готов пройти любое освидетельствование", - заявил он. Он сказал, что следы на его руках, которые многие сочли следами от наручников, были "следами от стяжек", которыми ему связали руки во время задержания. Ранее Протасевич давал интервью гостелеканалу ОНТ и на его запястьях были синяки, а сам он выглядел травмированным и изможденным. Многие эксперты тогда предположили, что его могли пытать.
"Никто меня не бил, пальцем не трогал. Не распространяйте дальнейшие слухи. То, что меня избивали - это абсолютная неправда, - заявил Протасевич на пресс-конференции в Минске. - Слухи, которые не имеют под собой никакого подтверждения".
"Мои родители могут безопасно вернуться домой из Польши, - отдельно подчеркнул он. - Мама, папа, не переживайте, у меня все отлично. София и мои родители стали настоящими заложниками нынешней ситуации. Мои родители - заложники ситуации, их попросту используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели".
Протасевич обвиняется в Беларуси в ряде преступлений - в связи с его поддержкой массовых протестов против Александра Лукашенко в прошлом году. Его родные и соратники ранее, когда Протасевич уже появлялся на экране белорусского телевидения и критиковал противников Лукашенко, призывали игнорировать его слова, утверждая, что он подвергается насилию или давлению под арестом.
Представители белорусских властей вновь выступили с утверждениями, что посадка самолёта в Минске не была спецоперацией, а решение о ней приняли сами пилоты из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. По словам представителя Минобороны, истребитель ВВС Беларуси не принуждал лайнер сесть в Минске, а белорусские диспетчеры только "рекомендовали" ему посадку, а не требовали её.
Страны ЕС ранее обвинили Беларусь в "воздушном пиратстве" в связи с инцидентом. Они считают, что самолёт намеренно посадили в Минске, чтобы арестовать Протасевича, бывшего главного редактора одного из самых популярных оппозиционных медиаресурсов NEXTA. Против режима Александра Лукашенко в связи с инцидентом вводятся новые санкции.
Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что не одобряет, но и не осуждает действия Лукашенко в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске.
Армянин из Ливана приговорен в Азербайджане к 20 годам лишения свободы
Власти Азербайджана приговорили ливанского армянина Вигена Эульджекяна к 20 годам лишения свободы.
Как пишет «Радио Азатутюн», Эульджекян был взят в плен в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. В Баку ему было предъявлено несколько обвинений, в частности, в терроризме, участии в организованной преступности, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.
Согласно постановлению суда, армянин из Ливана проведет пять лет в тюрьме, а остальные годы – в исправительном учреждении.
Как и другая ливанская армянка Марал Наджарян Эульджекян был взят в плен под городом Шуша (арм. – Шуши) 9 ноября, уже после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий.
В марте 2021 года Марал Наджарян была освобождена и возвратилась в Ливан. По рассказам Наджарян и других очевидцев, Виген Эульджекян перевозил ее в Бердзор, чтобы она могла забрать оттуда свои вещи.
Саммит НАТО обсудит Украину, Грузию и Беларусь – Меркель
«Мы будем говорить о ситуации в Украине и о сотрудничестве НАТО с такими странами, как Грузия и Украина, будем говорить об угрозах, таких, как в Беларуси, где права человека попираются ногами», – заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Брюсселе перед началом саммита.
«Интерфакс–Украина» напоминаем, что на сегодняшнем саммите впервые будет присутствовать Джо Байден в качестве президента США. В Белом доме ранее указали, что президент США «подтвердит приверженность альянсу со стороны США, трансатлантической безопасности и коллективной обороне».
Генсек альянса Йенс Столтенберг, анонсируя встречу лидеров, отмечал, что на саммите будет «содержательная повестка», нацеленная на укрепление трансатлантического сотрудничества и обсуждение «сегодняшних и завтрашних вызовов».
Среди тем, которые планируется обсудить, – «агрессивные действия России», террористические угрозы, хакерские атаки, а также «усиление Китая».
Чеченское ТВ опубликовало интервью Халимат Тарамовой. Она утверждает, что ее права не нарушаются
Чеченский телеканал "Грозный ТВ" выпустил 35-минутный специальный репортаж "о попытке похищения" Халимат Тарамовой. Ранее правозащитники сообщали, что девушку силой увезли из убежища для пострадавших от насилия в Дагестане.
В интервью Халимат Тарамова утверждает, что она находится сейчас в кругу семьи, а ее права никак не нарушаются. "Я в кругу семьи – родители, близкие. У меня все хорошо. Нет никакого давления в мою сторону, меня все поддерживают, успокаивают", – говорит девушка.
По ее словам, она "не помнит", как оказалась в шелтере в Махачкале: "За неделю до того, как я выехала в Махачкалу, я общалась с психологами. В общем, как туда попала – все было как в тумане, я не помню".
На вопрос, "насколько соответствуют действительности слухи" о причастности Тарамовой к "некой организации" ("Российской ЛГБТ-сети" – НВ), она ответила: "Я никак не связана с этой организацией, я возмущена всем, что пишут обо мне, о том, что я... Это все не про меня, я считаю неправильным такие слухи пускать".
В репортаже говорится о том, что девушку "похитили" и опозорили враги России с целью дискредитации Чечни. Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявлял, что Халимат Тарамова "чувствует себя в безопасности": "По ее словам, сейчас она чувствует себя в безопасности и ей приятно находиться вместе с родными. Халимат опровергает страшные слухи и различные сообщения, связанные с ней".
То, что Тарамова оказалась в шелтере, Нухажиев объяснил влиянием подруг.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, в свою очередь, обвинял в случившемся правозащитников, которые пытались помочь девушке выехать за пределы Кавказа.
"Мы с уверенностью можем констатировать, что благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека, – сказал Дудаев. – Никаких неправомерных действий со стороны силовиков или родственников Халимат Тарамовой не было. В соответствии с законом девушка была приглашена в отдел полиции, была допрошена".
Дудаев отметил, что Тарамова – "девушка, у которой есть проблемы со здоровьем" и что она "неоднократно проходила лечение в наших поликлиниках".
По его словам, случившееся "искусственно раздуто", потому что "права и свободы человека в Чеченской республике поставлены во главу угла, Рамзан Ахматович Кадыров является гарантом соблюдения прав и свобод человека".
Ранее Халимат Тарамова опубликовала видеообращение, в котором просила ее не разыскивать и объясняла, что бежит из Чечни от постоянных побоев в семье.
Халимат и ее девушка Анна Манылова временно укрылись в Махачкале, так как не могли покинуть Россию из-за коронавирусных ограничений. Вечером 10 июня в убежище для переживших насилие ворвались дагестанские и чеченские силовики, задержали нескольких человек, а Халимат передали родственникам. По данным правозащитников, Халимат Тарамова – дочь одного из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, директора торгового центра "Гранд Парк" Аюба Тарамова.
В Грузии восстановлено электроснабжение после системной аварии
В Тбилиси и в регионах Грузии полностью восстановлено электроснабжение. Об этом «Эху Кавказа» заявили в «Государственной электросистеме Грузии».
Ранее в компании сообщили о системной аварии на линии электропередачи «Имерети» и станции «Ингури ГЭС». Без электроэнергии осталась большая часть Грузии, частично была приостановлена работа тбилисского метрополитена.
Без света осталась и часть абонентов в самопровозглашенной республике Абхазия. В компании «Черноморэнерго» сообщили, что подача электроэнергии была восстановлена в 14:36 по местному времени.
- Около месяца назад из-за аварии в энергосистеме в течение часа электроэнергия не подавалась части районов Тбилиси и в некоторые регионы Грузии.
Вакцина производства Novavax показала эффективность более 90 процентов
Американская фармацевтическая компания Novavax опубликовала в понедельник результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Эффективность вакцины составила 90,4 процента. В испытаниях приняли участие около 30 тысяч добровольцев из США и Мексики.
Тяжёлое течение болезни вакцина предупреждает со 100-процентной эффективностью – то есть никто из участников испытаний не заболел ковидом в тяжёлой форме. Вакцина также эффективна против новых штаммов коронавирусной инфекции, в частности так называемого британского, или "альфа".
Novavax подаст заявку на одобрение использования своей вакцины США в следующем квартале. Сейчас в Соединённых Штатах одобрены препараты от Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. В США полностью вакцинированы от коронавируса уже более 140 миллионов человек, то есть более 40 процентов населения страны. В России этот показатель в несколько раз ниже. Телеканал NBC отмечает, что Соединённые Штаты, не испытывая дефицита, могут начать безвозмездно предоставлять вакцины от Novavax другим странам.
- В России на данный момент одобрены четыре вакцины отечественного производства и ни одной зарубежной. При этом ни одна из российских вакцин пока официально не одобрена Всемирной организацией здравоохранения, хотя вакцина "Спутник V" поставляется в несколько десятков стран (из стран ЕС её используют два государства – Венгрия и, в ограниченном объёме, Словакия). Российские власти в последнее время начали признавать, что темпы вакцинации в стране невысоки. В то время как в США и ЕС число новых случаев инфекции снижается, в России в последние недели оно вновь начало расти.
Путин о Навальном: «У нас нет обычая кого-либо убивать»
Президент России Владимир Путин утверждает, что у российских властей "нет такого обычая - кого-либо убивать". Такими словами он ответил на вопрос журналиста американской телекомпании NBC о возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Интервью публикуется сегодня - в преддверии встречи Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве.
В ответ на перечисление имён известных российских деятелей, убитых или умерших при подозрительных обстоятельствах за годы правления Путина — отравленного полонием в 2006 году Александра Литвиненко, умершего в СИЗО бухгалтера Сергея Магнитского, скончавшегося в Берлине и найденного со следами избиения бывшего министра Михаила Лесина. Российский президент сказал, что не считает их смерти как-то связанными между собой и назвал список "несварением".
Говоря об условиях содержания Навального в колонии, Путин ответил, что к оппозиционеру там не будут относиться хуже, чем к другим заключённым. В то же время, российский президент не дал положительного ответа на вопрос о том, выйдет ли Навальный на свободу живым. По словам Путина, вопросы осуждения к лишению свободы в России решает не президент.
Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени.
Сам Навальный, переживший в августе прошлого года отравление "Новичком", обвиняет в нём сотрудников ФСБ и считает, что покушение не могло обойтись без указания или ведома Путина.
Путин общался с американским каналом около полутор часов и успел поделиться своими представлениями о широком спектре вопросов. Он отказался признать ответственность Москвы за кибератаки, категорически отрицал возможность создания спутниковой системы слежения для Ирана, как написала недавно газета Washington Post.
Путин отрицает вмешательство России в американские выборы и допускает возможность обмена заключёнными с Вашингтоном. Комментируя политические события в США, он процитировал пословицу "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива" и заявил, основываясь на деле о захвате здания Капитолия в Вашингтоне, что у Штатов есть, с его точки зрения, свои внутренние проблемы.
Путин не дал прямого ответа на прямой вопрос, является ли он убийцей. Вместо этого он заявил, что за свою карьеру привык к различным нападкам.
В день рождения Зазы Гахеладзе члены его семьи планирует провести акцию протеста
23 июня, в день рождения Зазы Гахеладзе члены его семьи планирует провести акцию протеста. Об этом сообщила супруга Гахеладзе, Ирма Бутхузи.
Отметим, что завтра в селе Эргнети пройдёт 100-е заседание в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Во встрече примет участие и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, которая посещает Грузию с официальным визитом. Однако члены семьи Гахеладзе предполагают, что переговоры и на этот раз завершатся безрезультатно.
«Думаю, у нас не должно быть никаких ожиданий (от встречи). В противном случае нас может ждать очередное разочарование», – заявила Ирма Бутхузи.
Сегодня, в селе Цицагианткари родственники Гахеладзе встретились с послом США Келли Дегнан и спецпредставителем ОБСЕ на Южном Кавказе Аникой Содер. Дипломаты выразили поддержку семье задержанного гражданина Грузии.
Посол США заявила, что дело Гахеладзе – «душераздирающий пример» действий России в Грузии, оказывающих влияние на повседневную жизнь местных жителей.
«Это побуждает меня подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны США. Россия должна вывести войска, должна выполнить соглашение 2008 года и изменить решение о признании Абхазии и Цхинвали», – заявила Келли Дегнан.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
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