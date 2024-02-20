Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 20 февраля фактически подтвердил гибель сбежавшего в Украину пилота военного вертолёта Ми-8 Максима Кузьминова. В понедельник о гибели бывшего военного сообщили прокремлёвские издания и военная разведка Украины.

«В России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — заявил Нарышкин госагентствам в ответ на просьбу прокомментировать гибель военного.

Кремль гибель комментировать по существу отказался: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о случившемся и не считает это вопросом кремлёвской повестки.

Тело мужчины с украинским паспортом было найдено 13 февраля на пандусе коммунального гаража в провинции Аликанте на юго-восточном побережье Испании. Он был застрелен и переехан своим же автомобилем. Исполнители скрылись с места преступления, сообщает со ссылкой на источники в следствии газета El País.

Гражданская гвардия Испании изначально заподозрила, что убитый пользовался поддельными документами, сообщает газета. Испанские власти официально личность убитого не подтверждали, но источники El País в полиции Аликанте подтверждают, что это был Кузьминов.

Газета El Español со ссылкой на источники в следствии сообщает, что подозреваемые (их число не называется) долго следили за Кузьминовым, выяснив его распорядок дня. Они получили доступ к камерам в гараже, где тот парковался. Исполнителей преступления источники назвали профессионалами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Украинской правде» рассказал, что украинские власти предложили российскому лётчику остаться в Украине. «Он точно бы здесь был бы защищён», – заявил украинский чиновник.