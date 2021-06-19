Глава судебной системы Ирана объявлен победителем президентских выборов

Глава судебной системы Ирана Ибрахим Раиси объявлен победителем на прошедших в стране президентских выборах. Как утверждается, за него проголосовали больше 62 процентов пришедших на выборы избирателей. Официальную информацию передает государственное информационное агентство ИРНА.

Выборы состоялись в пятницу. Избирательные участки были открыты с утра 18 июня до ночи субботы. Всего избиратели могли проголосовать за четырех кандидатов. При этом действующий президент Хасан Роухани не принимал участия в выборах, так как занимал этот пост уже два срока подряд.

Верховная светская и религиозная власть в Иране принадлежит Высшему руководителю государства, 82-летнему великому аятолле Али Хаменеи. Президент де-факто является главой правительства при нем и подписывает международные договоры.

В то же время эти выборы считаются экспертами важными для страны, поскольку предполагается, что для Раиси пост президента может стать степенью в его подготовке к посту Высшего руководителя.

60-летний Раиси считается ультраконсервативным политиком. Его имя связывают с участием в массовых казнях оппозиционеров в 1988 году. Тогда были убиты до нескольких десятков тысяч человек. Он находится под американскими санкциями.