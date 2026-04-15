Глава юрслужбы подсанкционного «ТВ Имеди» стала членом Комиссии по коммуникациям

Глава юридической службы находящегося под санкциями Великобритании проправительственного телеканала «Имеди» Ани Вазагашвили стала членом Комиссии по коммуникациям Грузии. Её кандидатуру поддержали 80 депутатов парламента.

С 21 июня 2024 года она возглавляла юридический департамент телеканалов «Имеди» и «Маэстро». До этого, с 19 ноября 2019 года и до начала работы на телевидении, была юристом управления правового обеспечения и административного делопроизводства департамента патрульной полиции МВД. Ранее, с 2015 года, работала в юридической компании «Самартлис гза» («Путь права»).

На пост члена Комиссии по коммуникациям Грузии кроме Вазагашвили также претендовали: финансовый директор GDS (входит в холдинг «Имеди») Георгий Элисашвили; основатель и директор ООО «С.Б Финанс-Сервис» Соломон Эквтимишвили.

Комиссия по коммуникациям является регулятором в сфере вещания и определяет, насколько телекомпании соблюдают требования законодательства. Телеканал «Имеди» подпадает под регулирование этой комиссии, соответственно возникает вопрос как Ани Вазагашвили будет рассматривать споры, связанные с её бывшим местом работы, и не возникнет ли у неё конфликт интересов, однако на телефонные звонки грузинской службы Радио Свобода она пока не ответила.

В Комиссии по коммуникациям Ани Вазагашвили заменит Вахтанга Абашидзе, который работал в этом органе с 2014 года.

