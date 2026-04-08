Комиссия по коммуникациям Грузии обвинила 4 телеканала в нарушении принципов объективности

Национальная Комиссия по коммуникациям Грузии письменно предупредила телеканалы «Имеди», PosTV, «Пирвели» и «Формула» за нарушение закона Грузии «О вещании». В ведомстве заявляют, что в результате мониторинга, охватившего период с февраля по март текущего года, было выявлено, что в информационных выпусках указанных каналов фиксировались факты нарушения требований закона, в частности, распространение ведущими и корреспондентами личных мнений, отсутствие беспристрастности и недостаточная точность в передаче фактов.

В случае с «Имеди» выявлено 4 нарушения – ведущие освещали новости, основываясь на личных оценках и отношении.

У PosTV зафиксировано 7 нарушений, связанных с запретом выражения личного мнения ведущими новостных программ и требованием точной передачи фактов.

У «Пирвели» выявлено 18 нарушений, в том числе освещение новостей на основе личных взглядов, односторонняя подача информации (представление только одной позиции) и нарушение принципа точности.

В случае телеканала «Формула» зафиксировано 20 нарушений, в основном связанных с нарушением принципа беспристрастности – новости освещались с личной оценкой. Также были выявлены нарушения принципа баланса, когда представлялась лишь одна сторона.

В комиссии напоминают, что согласно закону Грузии «О вещании», запрещено освещать новости и отдельные общественно-политические программы на основе личного отношения или мнения. Ограничение на выражение личных оценок в новостях, а также требования к балансу и точности направлены на защиту редакционной независимости вещателей и прав аудитории, чтобы зрители могли получать объективную и многогранную информацию.

Изменения в закон «О вещании» вступили в силу 1 апреля 2025 года. До 1 июня 2025 года комиссия рассматривала нарушения, однако не применяла предусмотренные законом санкции.