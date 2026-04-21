Главе СГБ Грузии в очередной раз повысили звание

Начальнику Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) в 7 раз за 8 месяцев повышен в звании. Мамуке Мдинарадзе присвоено высшее специальное звание генерал-майор Государственной безопасности. Соответствующий указ уже подписал премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Мдинарадзе был назначен на эту должность 3 сентября 2025 года, в тот же день ему было присвоено звание лейтенанта государственной безопасности.

23 октября – старшего лейтенанта.

25 декабря он получил звание капитана государственной безопасности;

26 декабря – звание майора государственной безопасности.

9 марта 2026 года – звание подполковника государственной безопасности.

9 апреля – звание полковника государственной безопасности.

С 2016 года Мамука Мдинарадзе был депутатом парламента всех созывов, он в основном занимал должность лидера парламентского большинства «Грузинской мечты». В течение определённого периода он также был вице-спикером парламента.

Он был одним из ключевых комментаторов «Грузинской мечты» по темам так называемой «глобальной партии войны», «глубинного государства» и возможного втягивания Грузии в войну. На брифингах в парламенте он часто вступал в споры с критически настроенными СМИ и резко выступал против «радикальной оппозиции». Он также был одним из первых, кто открыто выступил против международных партнёров. В июне 2022 года Мдинарадзе заявлял, что европейские парламентарии якобы хотят открыть в Грузии «второй фронт». С тех пор его обвинения усилились, а круг адресатов расширился.