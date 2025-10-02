За два дня до муниципальных выборов Грузия находится в напряженном ожидания. Оппозиция готовит «мирную революцию», власть — обещает сохранить порядок и предупреждает о возможных провокациях. В столице тем временем продолжаются преследования активистов и политических оппонентов. Среди задержанных — член «Гирчи — больше свободы» Гела Хасая и оппозиционер, член «ЕНД» Звиад Куправа.

Между миром и беспорядками

Грузия — в ожидании тревожных выходных. Кто-то верит в мирное свержение «Грузинской мечты», кто-то опасается радикальных сценариев. Противоречивые настроения, связанные с 4 октября сквозят и в заявлениях политиков: оппозиция и активисты говорят о «мирной революции», а власти о подготовке беспорядков.

Лидер инициативной платформы «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе даже официально уведомил мэрию Тбилиси о намерении установить четыре сцены на главном проспекте столицы, но власти разрешили лишь одну. Саму акцию он описывает как «народное собрание», на котором, по его словам, страна должна провозгласить, кому она принадлежит.

«Когда мы поднимем руки и скажем, что эта страна наша, а не той хунты, которая нелегитимно находится у власти, власть перейдет в руки народа», — заявил Бурчуладзе.

При этом он призывает власть: «Не поднимайте руку на ни одного молодого человека и мы будем абсолютно мирными».

Власть настраивается на другой сценарий. По ее версии оппозиция готовит провокации, а иностранные силы якобы подкармливают радикализм. Действующий мэр и кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе предупреждает, что не стоит испытывать силу государства:

«Я не хочу, чтобы кто-либо пошел на такой шаг и завтра оказался в тюрьме».

Ранее он не раз заявлял, что никакой революции в стране не случится, и 4 октября «Грузинская мечта» будет праздновать свою победу на выборах. Но с приближением 4 октября «Мечта» все чаще предостерегает оппонентов от радикальных сценариев. Новый глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе в интервью проправительственному телеканалу «Имеди» назвал конкретные источники финансирования «радикализма и революционных действий» в Грузии:

«Посольство одной из стран в Таиланде, которое является крупнейшим по своему штату, объему, даже во всем мире, использует людей, которые в Грузии финансируются в антикитайских целях, и на самом деле, примерно в 95-99% случаев, эти средства используется для радикализма, революционных целей, различных выступлений, направленных против властей», — заявил Мдинарадзе.

В социальных сетях уже заподозрили, что Мдинарадзе ошибся с названием страны и имел в виду Тайвань, в котором, в отличие от Таиланда, есть антикитайские настроения. «Эху Кавказа» в пресс-службе СГБ сообщили, что никакой ошибки нет, позже это подтвердил и сам глава ведомства. Мдинарадзе также сообщил, что некоторые группы «серьезно обсуждают» действия, способные вызвать «возмущение общественности». И предостерег, что на такой случай, у властей заготовлены контрмеры.

«По нашей информации, им нужно спланировать нечто такое, что вызовет у людей тяжелые эмоции, и я никому не советую этого делать. Я не рекомендую не то что делать это, не советую и думать об этом: они получат очень тяжелый ответ, и я не думаю, что кому-то из них понравится этот ответ и правовая реакция», — предостерег глава СГБ.

На фоне этих заявлений выступил и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. В открытом письме, приуроченном к годовщине победы партии в 2012 году, он назвал выборы 4 октября «испытание единства».

«В предстоящих выборах в органы местного самоуправления внутренние и внешние враги видят еще одну возможность вызвать беспорядки, совершить государственный переворот и реализовать свои цели. Все больше людей убеждаются в истинных намерениях этих сил, их поддержка уменьшается с каждым днем, а государственные институты в Грузии сегодня сильны как никогда. У этих сил остался только один шанс — совершить прямую атаку на государство и, следовательно, на народ», — пишет Иванишивли.

«Я же обещал задержать»

Тем временем продолжаются аресты и задержания представителей оппозиции.

«Коалиция за перемены», четверо лидеров которой уже сидят за решеткой, лишилась еще одного молодого лидера, активиста и члена партии «Гирчи-больше свободы» Гелы Хасая. Хасая предъявлены обвинения в «групповом умышленном причинении легкого вреда здоровью» за инцидент, который по версии следствия, произошел за месяц до задержания. По данным МВД, Гела Хасая и еще один задержанный в ходе конфликта нанес телесные повреждения 50-летнему гражданину. Пострадавший был госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь. Хасая рискует провести в тюрьме от 4 до 6 лет. При этом сам активист считает дело политически мотивированным. В суде он сообщил, что при задержании полицейский буквально сказал ему: «Я же обещал задержать тебя по уголовной статье — вот, исполняю». Хасая активно участвовал в проевропейских протестах и ранее не раз был задержан по административным статьям.

Адвокат Хасая отмечает, что в деле отсутствуют как свидетели, подтверждающие его участие в инциденте, так и объективные доказательства, например записи с камер наблюдения. Сам обвиняемый утверждает, что в течение 20 минут его дважды раздели в присутствии 20-30 человек, сопровождая это оскорбительными комментариями. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для активиста тюремное заключение.

«На данный момент, разумеется, нет ни фактических, ни юридических оснований для применения меры пресечения в виде заключения под стражу, но это стало стандартом, когда речь идет о политических, гражданских активистах», — заявил адвокат Омар Пурцеладзе.

На следующий день после задержания активиста СГБ Грузии заявило о задержании депутата Тбилисского сакребуло и члена партии «Единое национальное движение» Звиада Куправа. Причина — видеообращение, опубликованное им в Facebook, где, по версии следствия, звучали «призывы к свержению власти». Куправа, как и его единомышленники, считает задержание незаконным.

«С самого прихода к власти они не признают свободу слова и выражения, ограничивают конституционные права и сажают наших граждан в тюрьму за политические высказывания. Страх банды Иванишвили перед 4 октября стал ещё острее, поэтому важно в оставшиеся дни не поддаваться на провокации, организованные властью», — говорится в заявлении ЕНД.

Тем временем в Тбилисском городском суде продолжаются допросы по так называемому «делу о масках», расследование по которому прокуратура начала еще в феврале 2025 года - как официально указано, в частности, «о саботаже, попытке саботажа при отягчающих обстоятельствах». Государственное обвинение предъявляет организациям претензии в «финансировании» проевропейских протестных акций. 27 августа были арестованы банковские счета семи НПО, которые закупали маски, противогазы, физрастворы для протестующих, а их члены допрошены судьей-магистром. 2 октября в суде в качестве свидетеля была допрошена основательница группы «Даитове» Нэнси Воланд. После допроса она заявила, что весь процесс направлен на запугивание протестующих:

«Вывод, который я сделала из этих трех часов, состоит в том, что все это делается для запугивания людей, чтобы им больше не хотелось выходить на протест, как это было в нашем далеком прошлом».

По ее словам, власти сейчас стремятся повторить историю и подавить протест, который им не удалось остановить более чем 300 дней.

