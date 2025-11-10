Accessibility links

Главком ВСУ подтвердил удар РФ по награждаемым украинским военным

Александр Сырский
Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский подтвердил ракетный удар России по украинским военным, которые собрались на полигоне в Днепропетровской области 1 ноября. По его словам, российские военные могли получить данные о мероприятии в результате взлома чата, в котором общались солдаты ВСУ.

По данным следствия, вопреки запрету Генерального штаба, командование 1 ноября собрало более 100 военных для проведения торжественной церемонии награждения на полигоне в Самаровском районе Днепропетровской области, в которой идут бои. По данным следствия, в тот день российские военные «атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно, типа „Искандер“, и несколькими ударными беспилотниками».

На следующий день, 2 ноября, группировка войск «Восток» сообщила, что в результате российского удара области погибли и были ранены несколько военнослужащих Вооружённых сил Украины. Один из военных ВСУ затем рассказал изданию «Суспильне», что потери ВСУ составили 8 погибших и 40 раненых, а еще шесть военных числятся пропавшими без вести. Офис генпрокурора позже сообщил о гибели 12 военнослужащих и семи гражданских лиц.

8 ноября Государственное бюро расследований сообщило о возбуждении уголовного дела против командира батальона, который собрал военных на награждение. В этот же день Центральный районный суд Днепра заключил военного под стражу без права внесения залога.

Сырский сказал, что трагедию обсудили с командирами корпусов, и он надеется, что принятые дисциплинарные решения помогут избежать риска повторения подобных ситуаций. Он также сказал в комментарии ТСН, что российская сторона могла узнать место мероприятия украинских военных в Днепропетровской области, взломав групповой чат, где они обсуждали мероприятие.

Это не первый удар России по полигонам украинских военных, который привел к гибели солдат, отмечает «Настоящее Время».

29 июля 2025 года российская армия нанесла удар ракетой «Искандер» с кассетным боеприпасом по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ, который, по данным украинских и российских СМИ, находился в селе Гончаровское в Черниговской области. Жертвами удара стали три человека, еще 18 получили ранения.

  • 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по военному полигону ВСУ в Полтавской области.
  • 1 июня в результате ракетного обстрела полигона в Днепропетровской области погибли 12 украинских военнослужащих, более 60 получили ранения. После этого командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Михаил Драпатый подал в отставку.
  • В мае 2025 российские военные ударили по военному полигону в Сумской области, когда на нем проходили учения. Погибли шесть человек, еще более десяти пострадали.
