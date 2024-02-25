Главную награду Берлинале получил фильм Мати Диоп «Дагомея»

В Берлине завершается 74-й международный кинофестиваль. В жюри главного конкурса Берлинале, помимо актеров и режиссеров, работала популярная украинская писательница Оксана Забужко.

Главную награду фестиваля, «Золотого медведя», получил фильм французской режиссерки Мати Диоп «Дагомея».

Диоп рассказывает о возвращении в Бенин 26-ти произведений искусства из сокровищницы дагомейских королей, вывезенных в конце XIX века в Европу и до 2021 находившихся в коллекции парижского музея на набережной Бранли.

Тысячи произведений дагомейского искусства до сих пор находятся в европейских музеях, Бенин требует их реституции, и значительную часть фильма занимают фрагменты выступлений прошедшей в Котону дискуссии о значении возвращенных сокровищ и превратностях исторической памяти.

«Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получил Нельсон Карлос де лос Сантос Ариас. В фильме «Пепе» он рассказывает историю бегемота, вывезенного из Намибии в Колумбию для частного зверинца наркоборона Пабло Эскобара.

Во втором конкурсе «Столкновения», призванном поощрять новаторское кино, главную награду получил документальный фильм Гийома Кайо и Бена Расселла «Прямое действие» о сценах из жизни коммуны ZAD под Нантом. Ее члены занимаются сельским хозяйством и уже два десятилетия ведут борьбу против намерения местных властей построить аэропорт и крупное водохранилище.

Фильмы российского производства в Берлинале не участвовали.

Награду за вклад в киноискусство получил Мартин Скорсезе. Его последний фильм «Убийцы цветочной луны» получил десять номинаций на премии «Оскар». В Берлине прошла премьера документального фильма «Сделано в Англии», в котором Скорсезе размышляет о фильмах Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера и рассказывает о своей дружбе с Пауэллом. «Золотого медведя» Берлинале американскому режиссеру вручал его немецкий коллега Вим Вендерс.

Почетную награду «Камера Берлинале» получил режиссер Эдгар Райц (р. 1932). Известность ему принес цикл фильмов «Родина». Новый фильм Райца «Киночас_23» премьера которого прошла на Берлинале, основан на цикле лекций о режиссерском мастерстве, которые он прочитал для группы школьниц в 1968 году в Мюнхене. 55 лет спустя ученицы вновь собираются и вспоминают былое.

Берлинале-2024 – последний фестиваль, который делала команда во главе с Мариеттой Риссенбек (директор) и Карло Шатрианом (художественный руководитель). Решение заменить Шатриана на этом посту было встречено кампанией протеста, письмо с просьбой не увольнять его подписали многие известные кинематографисты, в том числе Мартин Скорсезе. Однако в декабре 2023 года министр культуры Германии Клаудиа Рот объявила, что новым художественным руководителем Берлинале станет Триша Таттл, возглавлявшая Лондонский кинофестиваль.