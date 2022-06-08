Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в первом большом интервью после своей отставки назвала российское вторжение в Украину большой ошибкой. "Это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания", – подчеркнула она.

"Ненависть Путина, его враждебность направлены против западной демократической модели. Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", – полагает Меркель.

В то же время, по словам Меркель, Запад не сделал всего необходимого, чтобы предотвратить вторжение. "Нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить эту войну в Украине. И мы должны подумать и об этом тоже", – отметила бывший канцлер в разговоре с журналистом Der Spiegel Александером Озангом.

При этом Меркель считает, что не должна извиняться за свою политику в отношении России, которую сейчас критикуют как слишком мягкую. Бывшего канцлера обвиняют в том, что она, как утверждают критики, постоянно стремилась к компромиссам с Россией, в том числе за счёт Украины, приводя в качестве примера её готовность на уступки относительно Минских соглашений.

Ангела Меркель настаивает, что она не была наивной в переговорах с Путиным. Попытки решить конфликт между Россией и Украиной дипломатическим путём, в частности, Минские соглашения, она считает оправданными. "Дипломатия не является ошибочной только потому, что она не сработала", – заявила Меркель. Вместе с тем она признала, что нужно было более жестко отреагировать на российскую аннексию Крыма в 2014 году. "Военное сдерживание – это единственный язык, который он понимает", – сказала Меркель о Путине.

Бывший канцлер Германии также объяснила, почему она выступала против принятия в НАТО Украины и Грузии в 2008 году. "Это была не та Украина, которую мы знаем сейчас. Она была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко. Это не была внутренне демократически стабильная страна", – сказала она. Кроме того, по словам Меркель, она понимала, что с точки зрения Путина это было бы "объявлением войны", и не хотела провоцировать его.

Украина и Грузия просили включить их в "План действий по членству в НАТО", однако в 2008 году на бухарестском саммите получила отказ из-за позиции Германии и Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле обвинил Ангелу Меркель в просчете, который придал России уверенности, что Украина останется в зоне её влияния. Бывший канцлер Германии убеждена, что таким образом удалось выиграть время: "Это немного успокоило ситуацию и дало Украине время развиться в страну, которой она стала сейчас", – объяснила она свою позицию.

После своего ухода с поста канцлера в декабре прошлого года Меркель практически не появлялась на публике. После начала войны она выступила с двумя письменными заявлениями и одним публичным.