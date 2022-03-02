Главред «Дождя» решил на время покинуть Россию

Главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко сообщил, что принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение, по словам журналиста, приняли и некоторые сотрудники редакции.

Дзядко отметил, что после блокировки Роскомнадзором по запросу Генпрокуратуры сайта телеканала и аккаунтах в соцсетях, а также угроз в адрес некоторых журналистов, личная безопасность работников находится под угрозой.

Главред «Дождя» уточнил, что телеканал обжалует решения о блокировках. «Никакие, даже самые драконовские законы РФ нашими журналистами нарушены не были, а потому и оснований для блокировки нет», – написал Дзядко в телеграме.

Редакция продолжит работу. Вещание из другой страны не планируется.

1 марта стало известно, что российская Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам телеканала «Дождь« и радиостанции «Эхо Москвы«. В ведомстве заявили, что редакции публикуют ложные сведения о действиях российской армии на территории Украины.

Материалы «Эха» и «Дождя» о войне ведомство назвало «экстремистскими». Также утверждается, что СМИ распространяли «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих» и призывы к «массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия «войной». Официально это называется «специальной операцией на Украине».

От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками. Тихон Дзядко назвал это 24 февраля «военной цензурой».

Ранее из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала «Настоящее Время» и Крым.Реалии.

*Телеканал «Дождь» признан российскими властями СМИ-«иноагентом».