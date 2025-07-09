Главу Агентства морского транспорта Грузии уволили после инцидента с оружием

Главе Агентства морского транспорта при Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии Александру (Алекси) Ахвледиани прекращены полномочия. Как сообщили в министерстве, соответствующий указ был подписан сегодня, 9 июля.

Ахвледиани занимал должность директора Агентства морского транспорта с мая 2023 года.

По данным следствия, бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе попытался покончить с собой, используя оружие, принадлежавшее Ахвледиани. Последнему предъявлено обвинение по статье 238 – небрежное хранение оружия. Тбилисский городской суд освободил его под залог в 30 тысяч лари. На заседании Ахвледиани заявил о готовности сотрудничать со следствием.

СМИ сообщали, что Ахвледиани был тесно связан с руководством партии «Грузинская мечта». По информации журналистов, именно поэтому Торнике Рижвадзе обсуждал с ним выдвинутые в свой адрес обвинения – о них, как утверждается, шла речь в письме, которое оставил Рижвадзе перед попыткой самоубийства.