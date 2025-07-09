Бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе перевезли на лечение в Турцию. Об этом журналистам сообщила клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.

По её словам, транспортировка пациента в турецкую клинику осуществлена по желанию семьи.

Накануне глава правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе впервые прокомментировал возможную попытку самоубийства Рижвадзе, о чём ранее сообщила прокуратура.

После посещения Рижвадзе в клинике Кобахидзе заявил, что связывает произошедшее с «информационной кампанией в оппозиционных СМИ».

«Прежде всего я желаю ему выздоровления. Рад, что процесс выздоровления развивается в хорошем направлении», – заявил он.

Кобахидзе отметил, что «расследование началось незамедлительно» и что «очень важно установить все детали, которые могут быть связаны с этим фактом».

Отвечая на вопрос, интересовался ли он, почему его имя упоминалось в письме Рижвадзе, Кобахидзе сказал:

«Бесспорно, я всем заинтересовался. И самое главное – следствие должно выяснить всё: что стало причиной… всё должно быть расследовано».

На вопрос, кто, по его информации, обвинял Рижвадзе в коррупции и покровительстве наркоторговцам, Кобахидзе ответил:

«Я не знаю, были и конкретные телеканалы, которые этим занимались».

Он добавил, что «жизнь человека, занятого политикой, в целом стрессовая – даже тогда, когда он уже не занимает должности».

«Распространяется множество лжи, много оскорблений, клеветы. Я могу назвать конкретные телеканалы… например, «ТВ Пирвели», «Формула», – заявил Кобахидзе.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, имел ли в виду Рижвадзе именно эти телеканалы в своём письме, премьер сказал:

«Нет, я этого не говорил. Я этого не говорил, конечно. Я просто привёл один из примеров. Остальное должно установить, естественно, следствие».

Имя Торнике Рижвадзе и его отца Давида Рижвадзе не раз упоминалось в связи с возможными преступными схемами, включающими финансовые махинации, однако официальных подтверждений не было, не было и выдвинутых обвинений. Давид Рижвадзе, до недавнего времени возглавлявший оперативную службу региональной полиции, ушёл в отставку в апреле 2025 года – вскоре после того, как его сын покинул пост главы правительства Аджарии, формально по собственному желанию. Это решение последовало за отставкой главы правящей партии Ираклия Гарибашвили.

В письме, которое ряд СМИ опубликовал после ранения Рижвадзе, утверждалось, что его обвинили в коррупции и покровительстве «барыг» (скупщиков наркотиков). Бывший председатель правительства Аджарии обращается к основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и премьеру Ираклию Кобахидзе с просьбой «защитить его семью». Он также подчёркивает, что все его сотрудники и члены окружения невиновны и «действовали по его приказу».

По данным следствия, Рижвадзе пытался покончить с собой, использовав оружие, принадлежавшее Ахвледиани, которому предъявлено обвинение по статье 238 – небрежное хранение оружия. Тбилисский городской суд отпустил его под залог в 30 тысяч лари. На заседании Ахвледиани заявил, что намерен сотрудничать со следствием.