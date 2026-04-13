Главу азербайджанской диаспоры Урала приговорили к 24 годам колонии

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлински к девяти годам колонии строгого режима по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

С учётом ранее вынесенного приговора — 22 года колонии по делу об убийстве и покушении на убийство — Шихлински проведёт в заключении 24 года.

Шихлински и его сын Мутвалы стали обвиняемыми по делу о применении насилия в отношении представителя власти в июле 2025 года. Когда сотрудники спецназа попытались вытащить Шихлински из автомобиля, которым управлял его сын, водитель резко сдал назад, и один из сотрудников ФСБ упал.

Мутвалы Шихлински утверждал, что сбил его ненарочно. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Ранее суд признал Шахина Шихлински виновным в организации заказного убийства предпринимателя Юниса Пашаева в 2001 году и покушения на Фехруза Ширинова в 2010-м. По данным следствия, Пашаев был убит за отказ платить за «покровительство», а покушение на Ширинова не удалось из-за осечки оружия.

По делу об убийстве, помимо Шихлински, проходили ещё шесть членов азербайджанской диаспоры. Они получили от 10 до 22 лет колонии.

Е1 называло Шихлински одним из двух «самых влиятельных азербайджанцев» в городе и сообщало о его конфликте с президентом Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаева.

Шыхлински и его сын Мутвалы были задержаны вскоре после рейдов против азербайджанцев, которые правоохранительные органы Екатеринбурга провели в июне прошлого года. В ходе рейда были убиты двое задержанных: братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, которые также подозревались в убийстве Юнуса Пашаева. Азербайджанские судмедэксперты установили, что причиной их смерти стали множественные травмы.

Баку потребовал привлечь виновных к ответственности, а МИД Азербайджана выразил российскому послу «решительный протест». Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства двух и более лиц с особой жестокостью, совершенного «сотрудниками российских правоохранительных органов».

После этого в Азербайджане прошли задержания россиян, включая сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» и нескольких IT-специалистов, по нескольким обвинениям — в том числе в транзите наркотиков из Ирана.