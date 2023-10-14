Главы Госдепартамента и саудовского МИДа встретились в Эр-Рияде

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как отмечается в сообщении Госдепартамента, Блинкен подчеркнул необходимость прекращения атак на Израиль со стороны радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США, Евросоюзе и других странах мира.

Госсекретарь и министр обсудили дальнейшее взаимодействие с региональными партнерами для предотвращения распространения конфликта на другие страны. Также стороны обсудили меры по защите гражданского населения.

Незадолго до визита Блинкена в Эр-Рияд агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем. Власти королевства уведомили США о желании «поставить на паузу» дипломатические консультации по этому вопросу в связи с боевыми действиями между Израилем и ХАМАС.

Неназванный чиновник США в разговоре с Bloomberg отметил, что Белый дом продолжает поддерживать контакты с Эр-Риядом, в том числе по ситуации вокруг Израиля.

Ранее о приостановке переговоров о нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля сообщало агентство Reuters. Источники сообщили журналистам, что королевство стремится не допустить эскалации конфликта в регионе. Для этого Эр-Рияд среди прочего взаимодействует с Ираном, который поддержал ХАМАС.

Переговоры Израиля и Саудовской Аравии при посредничестве США проходили с целью нормализации двусторонних отношений. Один из главных пунктов разногласий сторон - права палестинцев. По данным Reuters, власти королевства считают, что после возобновления переговоров Израиль должен согласиться на более существенные уступки.

Турне Блинкена по Ближнему Востоку проходит на фоне нападения 7 октября ХАМАС на Израиль и начавшейся израильской военной операции в секторе Газа. Ранее ожидалось, что госсекретарь посетит Израиль и Иорданию, но поездка продолжилась. В итоге Блинкен посетит почти всех ключевых игроков региона. В частности, после визита в Саудовскую Аравию дипломат улетел в Объединенные Арабские Эмираты.