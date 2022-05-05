ГосСМИ в России запретили цитировать Кадырова без разрешения руководства – «Проект»

Некоторым российским государственным СМИ запретили без согласования с начальством цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине, пишет издание "Проект" в аналитическом материале о военном, политическом и пропагандистском планировании вторжения.

По данным журналистов, после конфликтов Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским федеральным СМИ было указано цитировать заявления главы Чечни "только после санкции руководства". Об этом на условиях анонимности "Проекту" рассказал сотрудник агентства ТАСС.

Издание при этом отмечает, что Кадыров не единственный чиновник, заявления которого государственные телеканалы и информагентства стали цитировать с задержкой и только с разрешения начальства.

Издание Кавказ.Реалии ранее проанализировало, сколько внимания Кадырову с начала войны было уделено на федеральном телевидении. Выяснилось, что за первые два месяца российского вторжения глава Чечни упоминался в эфире всего несколько раз, в общей сложности посвященные ему сюжеты заняли около трех минут.

Рамзан Кадыров вечером 3 мая призвал Владимира Путина начать "второй этап" войны с Украиной – чтобы так называемая спецоперация проводилась на всей территории страны. Говоря о том, какие города, по мнению главы Чечни, должна захватить российская армия, он назвал Киев, Харьков и Херсон. При этом Херсон уже два месяца оккупирован российской армией, Харьков подвергался массированным обстрелам, но остается под контролем украинских властей, а наступление на Киев было свернуто еще в конце марта после провала на этом направлении.