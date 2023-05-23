Госдеп напомнил Грузии о риске санкций из-за авиасообщения с РФ

Любое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, игнорирующее суверенитет Нагорного Карабаха, право его народа на самоопределение и факт его реализации, а также любой документ, составленный на его основе, неприемлемы и ничтожны для нас, вечером 22 мая заявили депутаты парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В Степанакерте (Ханкенди) говорят, что заявление Пашиняна, в котором он подтвердил свою готовность включить Нагорный Карабах в состав Азербайджана, вызвало «ярость и негодование в Республике Арцах».

«Фактически, этим обязательством Никол Пашинян грубо нарушает закрепления Декларации о независимости и Конституции Республики Армения касательно Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], в частности, императивное положение постановления Верховного Совета Республики Армения от 8-го июля 1992 года о том, что «любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет указана в составе Азербайджана, считается неприемлемым для Республики Армения.

Вновь подтверждаем, что статус Арцаха уже определен всенародным волеизлиянием 10 декабря 1991 года и ни одна власть не вправе его изменить.

Любое заявление Никола Пашиняна, игнорирующее суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации, а также любой документ, составленный на его основе, неприемлемы и ничтожны для нас. Арцах никогда не откажется от неуклонного пути своей борьбы», – говорится в заявлении.

Карабахские парламентарии подчеркивают, что, будучи «глубоко обеспокоенными нависшей реальной опасностью», они призывают все армянство «не допустить катастрофических шагов властей Республики Армения по уступке Азербайджану части армянской Родины – Республики Арцах и суверенных территорий Республики Армения под видом анклавов, что неизбежно приведет к потере армянской государственности».

«В то же время обращаемся к бывшим и действующим президентам Республики Армения и Республики Арцах с призывом осудить заявления, сделанные Николом Пашиняном 22 мая 2023 года. В противном случае мы будем рассматривать ваше молчание как знак согласия с премьер-министром Республики Армения», – говорится в заявлении Национального собрания Нагорного Карабаха.

Как пишет Радио Азатутюн, бывший президент Армении Серж Саргсян, а также бывшие руководители Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян уже отреагировали на призыв карабахских парламентариев, отметив неприемлемость заявлений Пашиняна.