Госдеп США призвал военных в Армении не вмешиваться в политику

Госдеп США внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает Вооруженные силы этой страны воздержаться от того, чтобы вмешиваться в политику, сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

"Мы пристально наблюдаем за развитием ситуации и призываем все стороны избегать любых эскалационных и насильственных действий. Мы напоминаем всем сторонам об основных демократических принципах – вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику", – заявил Прайс, подчеркнув, что Соединенные Штаты решительно поддерживают демократические процессы и институты Армении.

"Мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении", – отметил пресс-секретарь Госдепартамента, призвав лидеров "разрешать разногласия мирным путем, уважая верховенство закона, демократию и демократические институты Армении".

Ночь в Ереване прошла спокойно, без инцидентов, передает армянская служба Радио Свобода. Активисты разбили лагерь на проспекте Баграмяна, всего там установили пять больших палаток и несколько поменьше. Протестующие зажгли костры и принесли воду. Полицейские перекрыли движение по проспекту. Утром к парламенту подъехали несколько автобусов с полицией, а подъезды к зданию перекрыли. Там собираются сторонники оппозиции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 25 февраля заявил о попытке военного переворота в стране и призвал своих сторонников выйти на улицу. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил потребовал от Пашиняна уйти в отставку, а Пашинян в ответ на это требование уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна. В Ереване целый день шли акции протеста сторонников и противников Пашиняна

Противостояние премьера и оппозиции в Армении продолжается уже несколько месяцев. Но причиной нового обострения конфликта стал спор между Пашиняном и военными о применении Арменией приобретенных в России комплексов "Искандер" во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянские военные должны были задействовать "Искандеры" в первые дни боевых действий. В ответ Пашинян сказал, что "Искандеры", стоящие на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года показали слабую эффективность в военных условиях: "не взорвались или взорвались лишь на 10%". Заместитель начальника Генштаба генерал Тиран Хачатрян прокомментировал, что "это невозможно", а делать выводы об оружии с "поверхностными оценками несерьезно".