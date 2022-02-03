Госдепартамент: El País опубликовала подлинный ответ США на требования РФ

Госдепартамент и министерство обороны США подтвердили, что испанское издание El País в среду действительно опубликовало копии подлинных ответов США и НАТО на российские требования так называемых гарантий безопасности.

Как именно документы, которые американская сторона просила Москву не публиковать, попали в испанскую прессу - не сообщается.

Документы были переданы российской стороне на прошлой неделе. Официального ответа Москвы пока не последовало, хотя президент России Владимир Путин, выступая во вторник, дал понять, что не удовлетворён ответами США и их союзников.

Россия в декабре предложила США и НАТО заключить два договора, назвав их юридически обязывающими гарантиями безопасности. В частности Москва потребовала от стран Запада отказаться от приёма Украины и Грузии в НАТО, свернуть с ними военное сотрудничество, а также демонтировать военную инфраструктуру НАТО в странах Центральной и Восточной Европы. Требования были выдвинуты на фоне увеличения российской вооружённой группировки у границ с Украиной.

В ответе НАТО на эти требования говорится, что союз не угрожает России. При этом он подтверждает приверженность принципу "открытых дверей", в том числе и для Украины. Россия, по мнению НАТО, нарушила принципы и обязательства, которые она взяла на себя, аннексировав Крым и нарушив ряд других договорённостей. В НАТО предложили вести с Россией переговоры по вопросам, связанным со снижением рисков, прозрачностью и контролем над вооружениями. При этом союзники заявили, что России следует вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы (российские власти утверждают, что в Украине и Грузии нет войск РФ, а в Молдове они размещены как миротворцы).

на эти требования говорится, что союз не угрожает России. При этом он подтверждает приверженность принципу "открытых дверей", в том числе и для Украины. Россия, по мнению НАТО, нарушила принципы и обязательства, которые она взяла на себя, аннексировав Крым и нарушив ряд других договорённостей. В НАТО предложили вести с Россией переговоры по вопросам, связанным со снижением рисков, прозрачностью и контролем над вооружениями. При этом союзники заявили, что России следует вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы (российские власти утверждают, что в Украине и Грузии нет войск РФ, а в Молдове они размещены как миротворцы). В ответе Соединённых Штатов говорится, что Вашингтон готов обсудить с Москвой взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины наземных ракетных пусковых установок и вооружённых сил на постоянной основе. Также США готовы обсудить с союзниками возможность предоставить России право проверок неразмещения ракет "Томагавк" на пусковых установках в Польше и Румынии - в обмен на предоставление Россией гарантий подобных проверок на двух российских пусковых установках. Также США готовы обсуждать дальнейшие сокращения ядерного арсенала, меры по повышению доверия при проведении учений в Европе, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности.

В Москве ранее заявляли, что изучают предложения США и НАТО. Официальные российские лица заявляли, что готовы к диалогу по предложенным вопросам, но при этом называли их второстепенными в сравнении с требованием Москвы отказаться от расширения НАТО.