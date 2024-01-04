Госдепартамент США отверг сообщения СМИ о том, что Вашингтон хочет, чтобы Украина изменила свою стратегию в отражении российского вторжения. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на официального представителя ведомства Мэтью Миллера.

В декабре журнал Politico рассказал со ссылкой на анонимные источники, что от Киева требуют, чтобы Украина перешла к обороне, отказавшись от идеи полного освобождения территорий.

Отвечая на просьбу прокомментировать публикацию, Миллер ответил: «Нет. Это неправда».

В Белом доме в свою очередь прокомментировали публикацию газеты The New York Times о том, что Путин подаёт сигналы о готовности к переговорам о прекращении войны. Представители Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не видит у российского президента такого интереса.

«Он точно не ведет себя как человек, который хочет переговоров», — заявил Кирби. Чиновник подчеркнул, что Вашингтону требуются дополнительные средства для поддержки Украины.

В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса бюджетный транш в размере 106 миллиардов долларов, который включает 61-миллиардную помощь Киеву. Республиканцы в Палате представителей блокируют законопроект, требуя от Белого дома ужесточения миграционной политики.