Госдепартамент США заявил, что Москва не должна недооценивать условия президента Дональда Трампа по установлению перемирия в Украине, пишет Русская служба Радио Свобода.

"Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьёзно, потому что он серьёзный человек", — сказала во вторник вечером по европейскому времени представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, Госдепартамент рассматривает ряд мер экономического давления на Москву, в том числе новые санкции и новые вторичные санкции в отношении российских партнёров. Президент Трамп, сказала Брюс в комментарии Kyiv Post, "был терпелив, и это было ошибочно воспринято некоторыми людьми, но я думаю, что время для неправильного понимания ситуации прошло".

Во вторник вечером Трамп сообщил журналистам, что установил десятидневный срок для Кремля для заключения сделки с Украиной. США настаивают на подписании перемирия, Киев даёт понять, что готов к прекращению огня без дополнительных условий. Москва это предложение не принимает.

Москва десятидневный ультиматум Трампа не комментировала. Чуть ранее в ответ на обещание президента США сократить срок пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в России "приняли новую информацию к сведению".

Трамп во вторник назвал реакцию Москвы "позорной". По его словам, после истечения срока Россию могут ждать новые пошлины, санкции и "какие-то другие" ограничения.