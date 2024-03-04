43 страны требуют расследования гибели Навального. Грузии в списке нет

43 государства потребовали проведения независимого международного расследования гибели российского оппозиционера Алексея Навального. В списке не оказалось Грузии.

Навальный умер в заключении, в исправительной колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом. Его соратники считают, что он был убит.

О необходимости независимого расследования от имени 43 государств 4 марта заявила глава делегации Евросоюза при ООН Лотте Кнудсен, передает американское издание Barron's. Она отметила, что окончательную ответственность за гибель политика, по мнению этих стран, несет лично президент России Владимир Путин.

«Россия должна разрешить [международному сообществу] независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств его [Навального] внезапной смерти», – сказала Кнудсен.

Гибель оппозиционера она назвала еще одним признаком ускоряющихся и систематических репрессий в России и потребовала привлечь политическое руководство России к ответственности за случившееся.

Кроме этого, Кнудсен призвала российские власти освободить всех политических заключенных, правозащитников, журналистов и антивоенных активистов, задержанных «за мирное осуществление своих прав человека и за противодействие войне России в Украине».

«Мы призываем Российскую Федерацию отменить свое репрессивное законодательство и положить конец политическому злоупотреблению судебной правой», – добавила Кнудсен.

Среди стран, подписавших это заявление – страны ЕС, США, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия. В списке нет Грузии, которая, в частности, является членом Совета ООН по правам человека. Власти Грузии решение не присоединяться к заявлению пока не комментировали.