В Грузии государство больше не будет субсидировать частные винодельческие компании

В рамках «Ртвели 2025» государство закупит «излишки винограда», сообщает Национальное агентство вина Грузии. Согласно изменениям, внесённым в постановление грузинского правительства от 4 июля 2025 года «О мерах, реализуемых для организованного проведения сбора урожая 2025 года», частным винодельческим компаниям больше не будут предоставляться субсидии.

Излишки винограда, на которые не будет спроса со стороны частного сектора, приобретёт государственное предприятие ООО «Компания по управлению урожаем» по установленной цене: 1,50 лари за виноград сорта Саперави, собранный в регионе Кахети, и 1,20 лари за виноград других сортов, разрешённых законом Грузии «О винограде и вине». «Повреждённый» виноград с содержанием сахара не выше 18 % будет закупаться по цене 1 лари.

«Благодаря вышеупомянутому решению правительства Грузии тысячи виноградарей и фермеров получили возможность продолжить свою виноградарскую деятельность и мотивированы на производство качественного винограда, что имеет первостепенное значение для развития винодельческой отрасли, конкурентоспособности грузинского вина на международных рынках и роста экспорта. В рамках сбора урожая сдача-приёмка собранного в Грузии винограда будет осуществляться в соответствии с базой данных виноградарского кадастра Агентства», – заявляют в агентстве.

Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн.

Напомним, в 2024 году госсубсидию получили компании, которые приняли и обработали не менее 100 тонн винограда «ркацители» и закупили его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. Виноград сорта «саперави» государственное предприятие ООО «Компания по управлению урожаем» принимало по цене 1,5 лари за 1 кг, также действовали субсидии на закупку винограда сортов «александроули» и «муджуретули» для производства хванчкары в размере 4 лари за 1 кг.

По данным Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»), экспорт вина из страны в первой половине текущего года составил 121,7 млн долларов, что на 22,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия остаётся главным экспортным рынком для Грузии, однако в 2025 году вывоз алкогольной продукции сократился на 34,5 % – до 72,8 млн долларов за январь–июнь.