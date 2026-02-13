Госуниверситет Илии сможет принять лишь 300 студентов в следующем учебном году

Согласно изменениям, принятым грузинским правительством в отношении Государственного университета Илии, которому существенно ограничивают образовательные программы, в следующем учебном году вуз сможет принять на бакалаврские программы лишь 300 студентов.

После того как правительство «Грузинской мечты» объявило о решении ограничить государственным университетам право на реализацию образовательных программ, было опубликовано соответствующее постановление. В документе говорится, какие программы сохраняются у каждого университета и сколько студентов сможет быть принято на ту или иную программу по результатам сдачи Единых национальных экзаменов.

Из 36 действующих программ у Государственного университета Илии остаются только 16.

Если в прошлом году количество мест на бакалаврские программы в вузе, согласно справочнику, опубликованному на сайте naec.ge, составляло 4207, то в этом году университет сможет принять лишь 300 новых студентов. Это в 14 раз (примерно на 92%) меньше по сравнению с прошлогодней квотой.

В прошлом году университет принял 3500 студентов, почти в 12 раз больше, чем сможет принять в году.

В настоящее время в Государственном университете Илии обучаются в общей сложности 17 295 студентов, как на бакалаврских, так и на магистерских программах:

Факультет наук и искусств – 7270;

Факультет естественных наук и медицины – 1469;

Факультет бизнеса, технологий и образования – 6779;

Факультет права – 1777.

Напомним, в Министерство образования Грузии заявили о намерении сократить учебные программы Государственного университета Илии, и оставить лишь педагогическое направление и аккредитованные ABET STEM-специальности.

В вузе это решение называют «нелегитимным и противоречащим Конституции Грузии», «не имеющим никакого отношения к реальной реформе образования и повышению его качества».