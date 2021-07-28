Граждан России и Армении приговорили к 9,5 и 10,5 годам за передачу Украине деталей комплекса C-300

Ростовский областной суд приговорил к 9,5 и 10 годам 5 месяцам граждан России и Армении по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300", – говорится в сообщении.

Лобов и Хачатрян будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Как заявили в ФСБ, Хачатрян и Лобов занимались сбором сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей образцов изделий в Украину. По данным спецслужбы, радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвальном помещении своего дома, где производил предпродажную подготовку.

"Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", – сообщили в ЦОС.

В марте 2020 года Хачатрян был задержан в России, куда прибыл "для очередной закупки клистронов".