Грету Тунберг и ещё 170 активистов депортировали из Израиля

Власти Израиля депортировали из страны 171 активиста, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа и добраться до его побережья, как утверждается, с грузом гуманитарной помощи на борту судов «Флотилии свободы» (Global Sumud).

Большая часть активистов была отправлена самолётом в Грецию. Несколько активистов были отправлены в Словакию, власти которой активно добивались освобождения задержанного словацкого гражданина Петера Швестки.

Среди депортированных - шведская активистка Грета Тунберг. Её уже во второй раз за год высылают из Израиля. Первый раз был в июне, когда израильские военные остановили первую попытку флотилии дойти до берега Газы.

Среди депортированных граждане многих стран Запада, в том числе США, Великобритании, Италии, Франции, Германии. В МИД Израиля назвали их провокаторами, отметив, что на борту более 40 задержанных судов флотилии были обнаружены только 2 тонны грузов для Газы.

«Израиль, Италия, Греция и Иерусалимская патриархия предлагали флотилии мирный способ доставки помощи в Газу. Флотилия отказалась, поскольку их интересует не помощь, а провокация», — заявили израильские власти. Депортированные активисты обвинили Израиль в нарушении их прав и в жестоком обращении, заявляя, что их лишали воды и пищи, завязывали им глаза, оскорбляли, а некоторых били. Власти Израиля называют эти утверждения ложью.

Всего на бортах судов флотилии были задержаны 479 человек, 341 из них уже депортирован.

Активисты требуют от Израиля прекращения военной операции в Газе и свободного доступа туда гуманитарной помощи.

В понедельник в египетском городе Шарм-аш-Шейх начались непрямые переговоры между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, об освобождении захваченных в Израиле 2 года назад заложников и других аспектах мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.



