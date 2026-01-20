В «Грузинской мечте» и проправительственных СМИ обвинили посла Германии Петера Фишера в подстрекательстве молодежи к радикальным протестам по «иранскому сценарию». Немецкий дипломат и оппозиционные активисты отрицают эти обвинения, называя их частью системной кампании давления на западных дипломатов.

«Тайная встреча» посла

Проправительственные телеканалы «Имеди» и «Рустави 2» выпустили сюжеты о якобы «тайной встрече» немецкого посла с грузинской молодежью, участвующей в протестах. В эфире «Рустави 2» эту встречу назвали «очередной» и «тайной». СМИ сообщили, что 15 января Фишер встретился с молодыми активистами, среди которых были члены партии «Гирчи — больше свободы» Лука Мишвеладзе и представители «Объединения грузинской молодежи» — платформы, объединяющей молодых прозападных политиков и студентов.

Ведущие программ утверждали, что посол якобы говорил о неэффективности нынешних протестов и заявлял, что для достижения результата события должны развиваться по сценарию, аналогичному иранскому, с человеческими жертвами, способными спровоцировать масштабный радикальный протест.

«И аналогичный сценарий должен развиться в Грузии», — добавил ведущий новостного выпуска на «Имеди».

Судя по телесюжетам, посол якобы пообещал поддерживать связь с Лукой Мишвеладзе и проинформировать его о механизмах финансирования.

В «Грузинской мечте» не сомневаются, что в сюжетах рассказывается правда. Там подчеркивают, что Фишер неоднократно выражал поддержку участникам проевропейских акций, которых власти называют «радикалами». Член партии Леван Мачавариани допустил, что посол мог призывать к жертвам ради усиления протестного движения.

«От господина Фишера ничего удивительного ожидать не приходится. Человек, который был вызван на консультации, вернулся и не смог даже два дня подождать — сразу пошел на акцию, позировал и фотографировался с одним из радикальных активистов, известным оскорблениями в адрес нашей церкви и Патриарха. До этого он фотографировался с другими радикальными активистами, которые, например, напали на Мариам Лашхи и устроили ужасающий перформанс в присутствии несовершеннолетних детей. Это человек, который демонстративно позировал на фоне баннера с надписью «раб», посещал судебные заседания, чтобы оказывать психологическое давление на судей, — заявил Мачавариани.

Версию проправительственных СМИ поддержал и вице-спикер парламента Гия Вольский, назвав участников встречи «экстремистами». Он отметил, что обсуждение «оппозиционными ревкомами» сценариев, подобных иранскому или непальскому, не является новостью, однако, по его мнению, вызывает обеспокоенность.

«Исходя из этого, мы ждем разъяснений от посла Германии, что означает такая встреча с представителями политических, в том числе экстремистских, групп. <...>. О чем они говорили, почему встреча была закрытой, почему общественность не была проинформирована и почему содержание встречи не обсуждалось», – заявил Вольский.

«Агрессивная дезинформация»

Между тем, в сюжетах не было интервью с участниками встречи, из которых стало бы ясно содержание обсуждений, а также какие-либо свидетельства того, что встреча носила закрытый или секретный характер. Более того, в день проведения встречи, 15 января, посол Германии опубликовал в социальной сети X фотографию с подписью:

«Рад встрече с грузинской молодежью и содержательной дискуссии о существующих вызовах. Да благословит Бог молодежь — именно они формируют наше будущее».

Посол Германии Петер Фишер отреагировал на обвинения со стороны проправительственных СМИ и депутатов партии «Грузинская мечта», опубликовав серию твитов в социальных сетях. Он подчеркнул, что разговоры о «секретности» встречи не имеют под собой оснований, поскольку информация о ней была размещена публично. По словам Фишера, в ходе встречи обсуждались вопросы европейской интеграции Грузии, реформы системы образования, а также проблема глубокой политической поляризации в стране.

«Я опубликовал это фото в Твиттере. «Имеди» и «Рустави 2» его увидели и начали кампанию о его «тайном» характере. Повторяю: это фото я опубликовал в Твиттере. Поняли? .<...>. Мы говорили о тревогах молодежи в связи с тем, что путь Грузии в ЕС оказался заблокирован, о реформе образования и о поляризованной среде, где иное мнение нередко объявляется предательством, хотя именно плюрализм является основой демократии. Для достойного будущего нужны молодые люди», — написал посол Германии в Х.

Фишер обвинил телеканалы «Имеди» и «Рустави 2» в распространении лжи относительно обсуждения иранских сценариев протеста:

«От имени Германии я опровергаю эту агрессивную дезинформацию».

Один из участников встречи, Лука Мишвеладзе, имя которого упоминалось в сюжетах, также выступил с заявлением. По его словам, «Грузинская мечта» вновь пытается ввести общественность в заблуждение, однако подобные действия лишь играют на руку оппонентам власти. Он отметил, что власти поочередно обвиняют то оппозицию в финансировании протестов, то отдельных активистов в радикализме, однако истинная причина их беспокойства заключается в том, что молодежь не удалось заставить замолчать.

«Что значит «тайная встреча»? Есть и фото встречи, и ее содержание. Вот так они обманывают своих избирателей и считают их такими глупыми, что думают, будто это сработает. К счастью, все привыкли ко лжи «Грузинской мечты» и уже ничему не удивляются. С каждым днем все больше людей убеждается, какого уровня обманщиком и преступником является «Грузинская мечта», что, кстати говоря, хорошо. Так держать», — пишет Мишвеладзе в Facebook.

По словам активистов, встреча состоялась по их инициативе, а не по приглашению немецкого посла. В интервью грузинским СМИ они единодушно отвергли трактовки проправительственных телеканалов, подчеркнув, что разговор в посольстве был посвящен исключительно вопросам европейской интеграции Грузии и необходимым шагам для продвижения этого процесса.

«Выжить посла»

Это далеко не первая кампания власти против посла Германии, однако столь серьезных обвинений, в частности утверждений о якобы конкретных призывах к жертвам во время протестов, ранее не звучало. Представители оппозиции считают, что таким образом власти могут готовить жесткие меры в отношении дипломата. В частности, не исключается попытка вновь обвинить его в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях и на этом основании добиваться его выдворения из страны, несмотря на то что срок его мандата, по сообщениям СМИ, истекает через несколько месяцев. Фишер был назначен послом Германии в Грузии в 2022 году. В дипломатической практике Германии срок пребывания посла на одном посту обычно составляет четыре года.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее уже обвинял Петера Фишера в нарушении Венской конвенции, утверждая, что посол якобы поддерживает оппозицию, включая политические партии и радикальные группы.

Оппоненты власти полагают, что главная цель подобных атак в том числе — запугать западных дипломатов, используя ситуацию с немецким послом как показательный пример. По словам члена партии «Единое национальное движение» Ираклия Павленишвили, ради этого пропагандистская кампания была выведена на качественно новый уровень.

«Любой, кто хоть немного знаком с послом и в целом с западной дипломатической культурой, понимает, что подобные заявления — из области фантастики. Что касается в целом этого безумия пропаганды, то это характерно для глубоко авторитарных режимов», — заявил Павленишвили в интервью оппозиционному телеканалу «Формула».

Журналист Мераб Метревели также считает, что единственная цель «агрессивной и дезинформационной кампании» против посла Германии — заставить его замолчать. По его словам, постоянные нападки, обвинения и клевета призваны довести Петера Фишера до отказа от публичной активности.

«Они хотят, чтобы Петер Фишер в конце концов устал от всех этих нападок, клеветы, оправданий, сказал: «Черт с вами!» и замолчал, больше ни слова не сказал. Фактически они устраивают психологический террор. Американского посла практически «выжили», и думаете они [власти] переживают, что здесь пока нет нового посла? Вовсе нет, им это нисколько не мешает.

Первого убрали, теперь очередь за послом Европейского Союза и Германии, их тоже хотят убрать или заставить замолчать», — пишет Метревели в Facebook.

В «Грузинской мечте» считают дни до окончания срока Фишера. В декабре 2025 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о «политической предвзятости» немецкого дипломата и выразил надежду, что его преемник будет способствовать нормализации двусторонних отношений между Грузией и Германией.

Петер Фишер неоднократно становился объектом публичной критики и обвинений со стороны представителей власти и проправительственных СМИ после того, как начал открыто говорить о демократическом откате в стране и выражать поддержку протестной части грузинского общества. Осенью 2024 года это противостояние привело к серьезным дипломатическим последствиям: посол Германии был вызван в МИД Грузии, где его обвинили в «поощрении радикальной повестки» и «необоснованных нападках на правительство». Это стало первым подобным случаем в истории двусторонних отношений.

После встречи Фишер заявил, что отверг все обвинения и возложил ответственность за возникший кризис на грузинские власти. По его словам, именно действия и риторика представителей «Грузинской мечты» блокируют европейский путь страны.

«Я не радикал. Германия остается другом Грузии», — подчеркнул он.

В Берлине обвинения в адрес немецкого дипломата назвали необоснованными и выразили протест грузинской стороне. Вскоре, в середине октября, МИД Германии отозвал Фишера для консультаций, заявив о «кампании травли» против него. Примерно через месяц посол вернулся в Тбилиси, при этом в Берлине подчеркнули, что он продолжит работу при полной поддержке федерального правительства.

Подписывайтесь на нас в соцсетях



