«Грузинская мечта» возвращает Зураба Патарадзе на пост председателя правительства Аджарии

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвигает Зураба Патарадзе кандидатом на должность председателя правительства Автономной Республики Аджария. Об этом стало известно на брифинге, состоявшемся в администрации президента.

«С его именем связано осуществление в регионе ряда важных и успешных проектов», - заявил Михаил Кавелашвили о Зурабе Патарадзе.

Он уже занимал этот пост с июля 2016 года по июль 2018 года.

После него должность занял Торнике Рижвадзе. Он ушёл в отставку 4 апреля 2025 года. Тогда кресло главы правительства занял находящийся под санкциями Сулхан Тамазашвили – бывший директор Департамента полиции Тбилиси. 22 апреля стало известно, что Тамазашвили был назначен на пост Министра внутренних дел Грузии.

