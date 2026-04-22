В силовом блоке Грузии очередная кадровая перестановка. Меняются руководители Службы госбезопасности и МВД, а также появляется новая должность – госминистр по координации правоохранительных органов, которую займет уже экс-глава СГБ Мамука Мдинарадзе. Частая ротация кадров, создание новых должностей и биографии ключевых фигур вызвали разные интерпретации происходящего. Власти объясняют изменения необходимостью усиления системы, тогда как оппоненты видят в них признаки внутреннего кризиса и возможной подготовки к следующему этапу перераспределения влияния в стране – вплоть до смены премьер-министра.

Перераспределение сил: кто и куда переходит

Кадровые перестановки были объявлены 21 апреля премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Министр внутренних дел Гела Геладзе покидает свой пост и возглавит Службу государственной безопасности. Его место в МВД занимает Сулхан Тамазашвили, до этого возглавлявший правительство Аджарии.

В декабре 2024 года Великобритания внесла Сулхана Тамазашвили в санкционный список. В официальном обосновании указано, что он тогда еще в должности начальника полиции Тбилиси курировал действия силовиков, которые привели к нарушению прав граждан во время разгонов проевропейских протестов в 2024 году.

Вместе с тем в структуре правительства появляется новая позиция – государственный министр по координации правоохранительных органов. Этот пост займет бывший глава СГБ Мамука Мдинарадзе, который одновременно получит статус вице-премьера. Таким образом, формируется новая тройка вице-премьеров: к уже действующему Ираклию Чиковани присоединяются Мамука Мдинарадзе и министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

По словам Кобахидзе, необходимые законодательные изменения для введения новой должности парламент примет в ускоренном порядке.

Карьера ускоренного типа

Главным героем обсуждений новых кадровых перестановок стал Мамука Мдинарадзе. Его карьерная траектория за последние месяцы выглядит весьма стремительной.В тот день, когда Ираклий Кобахидзе объявил о его переводе на новую должность, Мдинарадзе было присвоено звание генерал-майора СГБ – уже пятое досрочное повышение за последние пять месяцев.

«Даже Наполеон Бонапарт умер, так и не удостоившись этого звания. Радуйтесь, люди», – иронично заметил лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили в Facebook.

За короткий срок Мдинарадзе прошел путь от капитана до генерал-майора, получая повышения последовательно c декабря 2025 года. При этом его пребывание во главе Службы госбезопасности оказалось недолгим – менее восьми месяцев, несмотря на утвержденный парламентом шестилетний срок.

За последние два года ведомство пережило уже третью смену руководства. Мдинарадзе сменил на этом посту Анри Оханашвили, который возглавлял СГБ менее пяти месяцев. После отставки он был назначен советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Его предшественник, Григол Лилуашвили, напротив, руководил службой дольше своих предшественников – более пяти лет. В апреле 2025 года он ушел в отставку, а Кобахидзе как и в случае с Мдинарадзе анонсировал его назначение главой нового Министерства регионального развития (выделенного из состава Минрегионразвития и инфраструктуры), однако уже через несколько дней отказался от этой идеи, сославшись на «разные подходы к кадровой политике». После этого Лилуашвили на несколько месяцев исчез из публичного пространства, а в декабре 2025 года был задержан по обвинению в коррупции.

«Нельзя, чтобы руководители Службы государственной безопасности менялись как перчатки. Это означает, что значение этого государственного института вообще не осознается. Но самое плохое, что в итоге такие высокопоставленные должностные лица заканчивают в тюрьме», – заявила политический аналитик, профессор Тбилисского государственного университета Лела Джеджелава в эфире PalitraNews.

Экс-глава СГБ Григол Лилуашвили находится под стражей с декабря 2025 года. Ему вменяют получение взяток в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (статья 338 УК Грузии). Следствие утверждает, что он лоббировал интересы иностранных инвесторов, помогал выигрывать тендеры и покровительствовал мошенническим «колл-центрам». В случае доказательства вины ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.

Официальная версия: усиление координации

В правящей партии кадровые перестановки объясняют необходимостью усиления системы управления. По словам депутата «Грузинской мечты» Арчила Гордуладзе, Мамука Мдинарадзе «особенно проявил себя в пресечении преступлений против государства и борьбе с коррупцией», поэтому именно ему поручено координировать работу всей правоохранительной системы.

Период руководства Мдинарадзе Службой государственной безопасности сопровождался масштабной серией арестов в рядах правящей элиты, которую оппоненты власти называют «внутренней чисткой». В центре провозглашенной властями антикоррупционной кампании оказались влиятельные лица «Грузинской мечты», включая бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, осужденного в январе 2026 года, экс-главу СГБ Григол Лилуашвили, а также бывшего заместителя министра экономики Ромео Микаутадзе и других.

«Он [Иванишивли] заставил его сделать очень много грязной работы. Эти задержания Гарибашвили и Лилуашвили полностью были выполнены руками Мдинарадзе. Он выполнял «черную работу». И все. В природе Иванишвили – выжать человека как лимон и выбросить», – заявил член партии «Гахария – за Грузию» Леван Гогичаишвили.

В самой «Грузинской мечте» такие оценки отвергают. Там подчеркивают, что подобные интерпретации оппонентов не являются релевантными, ведь «полномочия Мдинарадзе значительно расширены по сравнению с прежними». По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, кадровые перестановки не означают, что существует какая-то проблема или есть претензии к конкретному должностному лицу.

«Сегодня ты можешь быть на одной должности, завтра – на другой. Где бы ты ни находился, главное – служить своей стране и своему народу», – заявил он журналистам.

«Понижение под видом повышения»

На оппозиционном фланге кадровые перестановки, в частности перемещение Мамуки Мдинарадзе, оценивают как понижение, замаскированное под повышение. По их мнению, созданная для него новая должность носит скорее декоративный характер и призвана создать иллюзию «мягкого перехода». Политический аналитик Дмитрий Цкитишвили называет назначение Мдинарадзе «утешительным призом». Он обращает внимание на институциональные ограничения: новая позиция не имеет четко закрепленных полномочий, а ключевые силовые структуры, включая СГБ, формально не подчиняются правительству и не могут координироваться в рамках этой модели.

«Если действительно была необходимость координации силовых структур, существует Совет безопасности, где это можно было бы реализовать. Но, видимо, у них не хватило компетенции сделать это таким образом, либо должность секретаря Совета безопасности показалась слишком низкой для бывшего руководителя Службы госбезопасности. То есть, на мой взгляд, это просто переупаковка чего-то. Формально выходит, что некоторые структуры выходят из-под их контроля», – заявил Дмитрий Цкитишвили в эфире «ТВ Пирвели».

Аналитик не исключает, что эти изменения могут быть прологом к более масштабной перестройке правительства.

«Я не знаю, что именно планирует Бидзина Иванишвили, но факт в том, что он создал несколько новых линий, в том числе через своего сына, который говорит совсем другие вещи. И этот прежний состав, который за последние два года привнес особую агрессию и поляризацию в грузинское общество, по-видимому, исчерпывает себя, и происходит определенное перераспределение», – добавил он.

Смена главы правительства – тема, которая последнее время активно обсуждается в грузинских политических кругах и СМИ. Эти разговоры подогрели и отдельные эпизоды последнего месяца. В частности, во время встречи миллиардера Бидзины Иванишвили, не занимающего государственной должности, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев в своем бизнес-центре, внимание наблюдателей привлекла роль премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который, по оценкам критиков, молча ходил тенью за ними.

Параллельно в политической среде стали обсуждать фактор преемственности. В публичное пространство вышел младший сын Бидзины Иванишвили – Цотне Иванишвили. Его заявления на молодежном форуме о недопустимости насилия и необходимости снижения политической поляризации были восприняты как возможный сигнал о его будущем участии в политике.

Экс-депутат «Грузинской мечты» и глава «Дома правосудия» Эка Беселия убеждена, что «пришло время ухода Ираклия Кобахидзе». Отметим, что Мамука Мдинарадзе в политических кругах считается фигурой, входящей в так называемый «мини-клан» Кобахидзе.

«Это решение Бидзина Иванишвили уже принял, и следующим объявлением будет именно это. Логично, что он тоже исчерпал свое время и свою миссию. Он [Иванишвили] очень хочет дистанцироваться от негативных процессов, связанных с периодом премьерства Кобахидзе», – заявила она в эфире «ТВ Пирвели».

По словам экс-депутата, происходящие процессы свидетельствуют об истощенности правящей команды и отсутствии кадрового резерва. Признаков обновления, по ее оценке, не видно – есть лишь «полностью вертикальная система власти Иванишвили».

