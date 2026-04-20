«Грузинская мечта» потребует запрета ещё одной оппозиционной партии

Правящая партия «Грузинская мечта» 20 апреля намерена обратиться в Конституционный суд с новым иском о запрете оппозиционных партий. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, ранее поданный иск будет отозван, а в обновлённой версии список партий расширят — к нему добавят партию «Федералисты».

Новый иск и список партий

Изначально, 31 октября прошлого года, «Грузинская мечта» потребовала запрета трёх оппозиционных объединений, преодолевших избирательный барьер на парламентских выборах 2024 года:

«Единство — Национальное движение»;

«Коалиция за перемены»;

«Сильная Грузия — Лело».

Теперь, как заявил Папуашвили, в иск добавляется и партия «Федералисты». Её лидеры – Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили.

Планы запретить ряд крупных оппозиционных партий ранее вызвали волну критики со стороны международных партнёров Грузии.

Обоснование властей

По словам спикера, решение связано с тем, что эти политические силы, по версии властей, участвовали в «антиконституционных действиях», включая попытки делегитимизации выборов и отказ от признания государственных институтов.

Папуашвили также объяснил, почему в иск включены именно «Федералисты», а не все партии, входящие в оппозиционный альянс. По его словам, учитывались как цели партий, так и их влияние на политический процесс.

Тамар Черголеишвили, комментируя заявление Папуашвили, заявила, что партия и так не приняла бы участие в парламентских выборах, если бы к ним не допустили другие оппозиционные силы, в том числе «Нацдвижение».

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе ещё в начале марта заявлял о планах пересмотреть конституционный иск.

В первоначальном документе «Грузинская мечта» утверждала, что оппозиционные партии участвовали в саботаже против государства и действовали с единых политических позиций. Также отмечалось, что с ними связаны ещё около десяти партий, однако их запрет тогда считался преждевременным из-за ограниченного политического влияния.

2 марта ряд оппозиционных сил, включая «Федералистов», создали альянс. Они заявили о координации действий, совместной протестной стратегии и намерении добиваться освобождения политзаключённых и проведения свободных выборов.