«Грузинская мечта» потребует запрета ещё одной оппозиционной партии

Правящая партия «Грузинская мечта» 20 апреля намерена обратиться в Конституционный суд с новым иском о запрете оппозиционных партий. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, ранее поданный иск будет отозван, а в обновлённой версии список партий расширят — к нему добавят партию «Федералисты».
Новый иск и список партий
Изначально, 31 октября прошлого года, «Грузинская мечта» потребовала запрета трёх оппозиционных объединений, преодолевших избирательный барьер на парламентских выборах 2024 года:
- «Единство — Национальное движение»;
- «Коалиция за перемены»;
- «Сильная Грузия — Лело».
Теперь, как заявил Папуашвили, в иск добавляется и партия «Федералисты». Её лидеры – Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили.
Планы запретить ряд крупных оппозиционных партий ранее вызвали волну критики со стороны международных партнёров Грузии.
Обоснование властей
По словам спикера, решение связано с тем, что эти политические силы, по версии властей, участвовали в «антиконституционных действиях», включая попытки делегитимизации выборов и отказ от признания государственных институтов.
Папуашвили также объяснил, почему в иск включены именно «Федералисты», а не все партии, входящие в оппозиционный альянс. По его словам, учитывались как цели партий, так и их влияние на политический процесс.
Тамар Черголеишвили, комментируя заявление Папуашвили, заявила, что партия и так не приняла бы участие в парламентских выборах, если бы к ним не допустили другие оппозиционные силы, в том числе «Нацдвижение».
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе ещё в начале марта заявлял о планах пересмотреть конституционный иск.
В первоначальном документе «Грузинская мечта» утверждала, что оппозиционные партии участвовали в саботаже против государства и действовали с единых политических позиций. Также отмечалось, что с ними связаны ещё около десяти партий, однако их запрет тогда считался преждевременным из-за ограниченного политического влияния.
2 марта ряд оппозиционных сил, включая «Федералистов», создали альянс. Они заявили о координации действий, совместной протестной стратегии и намерении добиваться освобождения политзаключённых и проведения свободных выборов.
