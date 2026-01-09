Если запретят три оппозиционные партии, выборы в Грузии потеряют смысл – TI

В случае удовлетворения конституционного иска правящей партии «Грузинская мечта» о запрете политических партий, «в стране утратят всякий смысл любые будущие выборы, и завершится представительная демократия», – заявляют в грузинском филиале НПО Transparency International. В организации считают, что иск противоречит устоявшейся практике Европейского суда по правам человека и позиции Конституционного суда Грузии, которые подчёркивают роль политических партий в обеспечении плюралистической политической среды.

«Запрет политической партии возможен лишь как крайняя мера, которая может применяться только в тех случаях, когда продолжение деятельности партии создаёт немедленную и реальную угрозу демократии, и предотвратить её невозможно с помощью других, менее радикальных мер», – говорится в заключении.

Также отмечается, что к делу приложено лишь одно доказательство – заключение временной следственной комиссии, созданной в спорном парламенте. По оценке организации, сама комиссия была создана с нарушением Конституции и регламента парламента:

«Данное заключение не имеет юридической силы».

«Грузинская мечта» 31 октября 2024 года обратилась в Конституционный суд с требованием запретить три из четырёх оппозиционных партий, преодолевших избирательный барьер на прошедших парламентских выборах:

«Единство – Национальное движение»;

«Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа»;

«Сильная Грузия – Лело, за народ, за свободу!».

По утверждению «Грузинской мечты», эти партии были вовлечены в политические процессы, связанные с «антиконституционными действиями, в том числе саботажем против грузинского государства», и «на протяжении многих лет демонстрировали по сути идентичные позиции».

Кроме того, прокуратура возбудила уголовные дела против оппозиционных политиков, большинство из которых представляют эти три партии. Часть из них обвиняется в саботаже, часть – в содействии иностранным государствам во враждебной деятельности, а также – в призывах к свержению власти.

Уголовные дела возбуждены:

в отношении Михаила Саакашвили («Единое национальное движение»), по статье о призывах к свержению государственной власти (ст. 317 – до 3 лет лишения свободы);

в отношении Зураба Джапаридзе («Коалиция за перемены») и Георгия Вашадзе («Стратегия Агмашенебели») – по статьям о саботаже (ст. 318 – от 2 до 4 лет лишения свободы) и содействии иностранным государствам во враждебной деятельности (ст. 319 – от 7 до 15 лет лишения свободы);

в отношении Элене Хоштария («Коалиция за перемены») – по статьям о саботаже (ст. 318 – от 2 до 4 лет лишения свободы), содействии иностранным государствам во враждебной деятельности (ст. 319 – от 7 до 15 лет лишения свободы), а также о финансировании или поддержке деятельности, направленной против конституционного строя (ст. 321 – от 6 до 10 лет лишения свободы);

в отношении Ники Гварамия («Коалиция за перемены»), Ники Мелия («Коалиция за перемены»), Мамуки Хазарадзе («Сильная Грузия – Лело») и Бадри Джапаридзе («Сильная Грузия – Лело»), по статье о саботаже (ст. 318 – от 2 до 4 лет лишения свободы).

Уголовное дело возбуждено также против председателя четвертой оппозиционной партии, преодолевшей барьер на парламентских выборах 2024 года («Гахария – За Грузию»), – Георгия Гахария. Его обвиняют в принятии спорных решений во время работы в правительстве «Грузинской мечты»:

эпизод 20 июня 2019 года – умышленное причинение вреда здоровью двум или более лицам (ст. 117 Уголовного кодекса);

эпизод строительства блокпоста в селе Чорчана - превышение служебных полномочий (ст. 333 УК).

Георгий Гахария находится за пределами Грузии. Тбилисский городской суд заочно заключил его под стражу в качестве меры пресечения.