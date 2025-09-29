Грузинская прокуратура начала уголовное преследование родителей Георгия Бачиашвили

Прокуратура Грузии обвинила родителей бывшего главы «Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили в содействии отмыванию незаконных доходов. Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, в 2017–2023 годах они помогали сыну легализовать миллионы долларов, полученные от присвоенной криптовалюты, принадлежавшей основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. По имеющейся информации, родители Бачиашвили находятся за границей.

Сам Бачиашвили был признан виновным в присвоении криптовалюты Иванишвили на сумму 39,2 млн долларов. Дело было возбуждено в 2023 году по заявлению Иванишвили. Прокуратура обвинила экс-главу фонда в хищении и отмывании доходов.

6 июля 2023 года Тбилисский городской суд назначил ему меру пресечения в виде залога в 2,5 млн лари. В марте 2025-го стало известно, что Бачиашвили тайно покинул страну, после чего был объявлен в розыск. 10 марта 2025 года суд заочно приговорил его к 11 годам лишения свободы, а 1 мая обязал выплатить Иванишвили до 9 000 биткоинов, чья текущая стоимость превышает 850 млн долларов.

В конце мая Бачиашвили оказался в грузинской тюрьме. По данным Службы госбезопасности, его задержали у госграницы в районе Красного моста и Садахло. Сам он утверждает, что был похищен за границей, насильно посажен на самолёт Georgian Airways и доставлен в Грузию.

По информации СМИ, задержание произошло в Объединённых Арабских Эмиратах. По одной из версий, в обмен на содействие аресту Грузия согласилась поддержать кандидатуру шейхи Насер Аль Новаис из ОАЭ на пост генсека Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) вместо действующего главы Зураба Пололикашвили.

Против Бачиашвили возбуждены ещё два дела — за незаконное пересечение границы и за неисполнение должностных обязанностей, связанных с проектом Мтквари ГЭС в период его работы во «Фонде соинвестирования».