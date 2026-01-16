Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина выиграли чемпионат Европы

Представляющие Грузию Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали золотые медали в парном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию. Турнир проходит в Шеффилде (Великобритания).

По итогам короткой и произвольной программ грузинский дуэт набрал 215,76 балла, уверенно заняв первое место.

Вторыми стали представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Третье место заняли фигуристы из Венгрии Алексей Святченко и Мария Павлова.

Эта победа стала первым золотом Грузии в истории чемпионатов Европы — ранее грузинские спортсмены не поднимались на высшую ступень пьедестала в этом виде программы.

Двукратные чемпионы мира среди юниоров Берулава и Метелкина успешно справились с конкуренцией со стороны действующих чемпионов. Ошибки соперников, в том числе два падения в произвольной программе, существенно повлияли на итоговую расстановку мест.

«Мы просто очень счастливы, что выиграли чемпионат Европы. У нас уже были серебряная и бронзовая медали, и теперь мы наконец завоевали золото. Мы невероятно рады», — заявил Лука Берулава.

Важная победа была одержана в преддверии зимней Олимпиады, которая пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

На европейское золото претендует и грузинский фигурист Ника Эгадзе — он выиграл короткую программу в Шеффилде.

Выступающая за Грузию Анастасия Губанова, завоевавшая золото ЧЕ в 2023 году, в этом году идет на 11-м месте после короткой программы.