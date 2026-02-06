Грузинские площадки отказали в проведении концертов группе Anacondaz

В Грузии отменили концерты группы Anacondaz. Как сообщил коллектив в своем телеграм-канале грузинские площадки отказали им в проведении шоу. Группа также пишет:

«Поскольку билетов продано много, мы решили добавить ещё один концерт в Ереване 22 февраля».

Anacondaz должна была выступать в Грузии 20, 21 и 22 февраля. Почему им было отказано в проведении концертов не уточняется. Однако ранее участник группы «Порнофильмы» Владимир Котляров писал, что в телеграме Anacondaz появилась фотография с музыкантами, некоторые из которых, по его словам, поддержали российское вторжение в Украину и ездили на Донбасс.

В инстаграм-посте Котляров возмутился тем, что Anacondaz собирается в мировой тур.