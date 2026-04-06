Грузинских призывников обяжут явиться в комиссию даже при электронной повестке

Граждане Грузии призывного возраста, временно находящиеся за границей, будут обязаны вернуться в Грузию сразу после получения уведомления о призыве и явиться в призывную комиссию. Кроме того, уведомление будет считаться вручённым, если оно опубликовано на сайте органа, ответственного за призыв. Соответствующий законопроект Министерство обороны Грузии уже зарегистрировало в парламенте, а 6 апреля он будет рассматривается в первом чтении на заседании комитета по обороне.

Изменения вносятся в «Кодекс обороны» и в закон «О порядке выезда граждан Грузии из страны и въезда в Грузию». Меняются процедуры вручения уведомлений о постановке на воинский учёт и призыве на национальную военную службу. Невручение уведомления больше не будет освобождать призывника от ответственности. В таком случае уведомление будет опубликовано на официальном сайте органа, уполномоченного на призыв, не позднее второго рабочего дня. На седьмой день после публикации оно будет считаться вручённым.

«В этом случае лицо обязано в течение 10 календарных дней с момента официального вручения уведомления явиться в орган, осуществляющий воинский учёт и призыв на национальную военную службу», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, будет определён круг членов семьи, которым может вручаться уведомление. Это будет регулироваться постановлением правительства, которое разработают и опубликуют после принятия закона.

Также в закон «О порядке выезда граждан Грузии из страны и въезда в Грузию» вносится техническое изменение: формулировка «с момента получения соответствующего уведомления» заменяется на «с момента вручения соответствующего уведомления».

Именно эта норма обяжет граждан призывного возраста, находящихся за границей, вернуться в Грузию.