«Грузинскую шпионку» приговорили в Абхазии к 10,5 годам тюрьмы

Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия приговорил гражданку Грузии Кристине Такаландзе, обвиненную в шпионаже, к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Как сообщает агентство «Апсныпресс», приговор сегодня, 5 мая огласил судья Беслан Берулава.

Согласно решению суда, Такаландзе будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 274 абхазского Уголовного кодекса (шпионаж).

«Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в течение 15 рабочих дней со дня провозглашения полного текста приговора», – говорится в сообщении.

На сайте Верховного суда информация о приговоре пока не опубликована.

Такаландзе задержали 20 июля прошлого года в селе Набакеви Гальского района. СМИ писали, что в телефоне Такаландзе якобы нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок она отправила грузинской разведке. Сама гражданка Грузии отрицала эти обвинения.

Адвокат Автандил Чкадуа в разговоре с «Эхом Кавказа» говорил, что уголовное дело против Такаландзе было возбуждено незаконно, так как в материалах дела нет доказательств ее вины.

В Службе госбезопасности Грузии ранее заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Была активирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.

Решение абхазского суда в Тбилиси пока не комментировали.