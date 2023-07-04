Грузия надеется, что экспорт машин в РФ не прекратится из-за санкций ЕС

Власти Грузии надеются, что реэкспорт автомобилей в Россию не прекратится из-за новых санкций Евросоюза. Об этом заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Напомним, что ранее из стран ЕС в Россию нельзя было поставлять машины стоимостью свыше 50 тысяч евро. Согласно одиннадцатому пакету санкций, утвержденному 23 июня, в Россию запрещено ввозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.

По словам Левана Давиташвили, торговля легковыми автомобилями является важным источником дохода для Грузии, поэтому в ЕС был направлен уточняющий вопрос – что может считается нарушением санкций, а что нет. Правительство надеется на успешное завершение упомянутых переговоров, заявил министр.

Отметим, что Грузия отказалась вводить двусторонние санкции против России, однако заявляет, что выполняет санкции, наложенные на Москву странами Запада.

Легковые автомобили занимают третье место среди экспортных товаров Грузии на российском рынке. За 5 месяцев 2023 года из Грузии в Россию было отправлено около 3 тысяч автомобилей общей стоимостью в 41 миллион долларов. За год экспорт этой категории вырос на 458%.