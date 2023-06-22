Москва заявила о «прорыве экономической блокады» через «Верхний Ларс»

Врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов 21 июня посетил пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Он заявил, что «на Верхнем Ларсе сейчас осуществляется прорыв экономической блокады», которую России устроили страны Европы.
«По коридору «Север-Юг» мы способны пропустить 15 млн тонн грузов. В прошлом году за пять с половиной месяцев в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления было в обе стороны таможенниками обработано 5,6 млн тонн грузов. В этом году уже 7,8 млн тонн. Я думаю, что уже в этом году по Северному Кавказу мы превысим 15 млн тонн оборота. У нас только по Верхнему Ларсу прирост товарооборота больше 20%», – сказал Давыдов.
По информации российской стороны, 19 июня таможенники на «Верхнем Ларсе» установили рекорд, оформив в обоих направлениях 1322 большегруза, что на 15% выше среднесуточного количества. На российской стороне КПП сейчас функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.
- На границе Грузии и России довольно часто образуются многокилометровые очереди грузовых автомобилей. Значительный рост товарооборота между странами, в том числе за счет транзитных грузов наблюдается после начала российского вторжения в Украину.
- Очереди из легковых автомобилей возникли на границе после объявления в России военной мобилизации в 2022 году, когда россияне массово устремились в Грузию. Власти Грузии и Северной Осетии заявили о стабилизации ситуации на границе в конце сентября.
- В 2020 году сообщалось, что Россия вложит в реконструкцию контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» почти 2 млрд рублей (около 27 млн долларов США).
- Грузия также проводила ремонтные работы на КПП «Казбеги – Верхний Ларс». В мае сообщалось о закрытии на месяц проездов для легковых машин. Автомобили перенаправлялись в проезды для грузовиков.
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