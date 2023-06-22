Москва заявила о «прорыве экономической блокады» через «Верхний Ларс»

Врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов 21 июня посетил пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Он заявил, что «на Верхнем Ларсе сейчас осуществляется прорыв экономической блокады», которую России устроили страны Европы.

«По коридору «Север-Юг» мы способны пропустить 15 млн тонн грузов. В прошлом году за пять с половиной месяцев в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления было в обе стороны таможенниками обработано 5,6 млн тонн грузов. В этом году уже 7,8 млн тонн. Я думаю, что уже в этом году по Северному Кавказу мы превысим 15 млн тонн оборота. У нас только по Верхнему Ларсу прирост товарооборота больше 20%», – сказал Давыдов.

По информации российской стороны, 19 июня таможенники на «Верхнем Ларсе» установили рекорд, оформив в обоих направлениях 1322 большегруза, что на 15% выше среднесуточного количества. На российской стороне КПП сейчас функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.