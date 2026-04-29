Грузия и Армения примут молодежный чемпионат мира по футболу 2029 года

Грузия и Армения совместно проведут молодежный чемпионат мира по футболу (до 20 лет) в 2029 году. Решение было принято на совете ФИФА, который прошел во вторник в Ванкувере.

«ПОДТВЕРЖДЕНО! Исторический момент», — говорится в совместном сообщении футбольных федераций двух стран.

Совместная заявка Армении и Грузии на проведение турнира была подана в июне 2024 года. Молодежный чемпионат мира (U-20) проводится под эгидой ФИФА с 1977 года раз в два года. В финальной стадии соревнований участвуют 24 команды.

Для Грузии это будет первый турнир мирового уровня под эгидой ФИФА, который пройдет в стране.

Информация о городах-хозяевах, стадионах и других организационных деталях станет известна позднее.

Ближайший молодежный чемпионат мира по футболу состоится в 2027 году — его примут Азербайджан и Узбекистан.