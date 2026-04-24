Действующий президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш выдвинут Грузией на новый срок. Для этого ему понадобилось получить гражданство страны.

Информация о выдвижении Грузией кандидатуры Элиаша опубликована на официальном сайте FIS.

64-летний Элиаш возглавляет организацию с июня 2021 года. Согласно правилам FIS, кандидатов на пост президента должны выдвигать национальные федерации.

На предыдущих выборах Элиаша выдвигала Великобритания. Кроме гражданства этой страны, он является гражданином Швеции, однако эти страны не выдвинули его на переизбрание.

В итоге его кандидатуру «спасла» Грузия. Глава Федерации лыжного спорта Грузии Зураб Костава в комментарии Радио Свобода подтвердил, что Элиаш уже получил грузинское гражданство.

Гражданство Грузии

По словам Костава, Элиаш получил гражданство Грузии в конце марта – начале апреля. Он отметил, что у Элиаша сложились «дружественные отношения» с грузинской стороной, а в период его руководства FIS Грузия приняла ряд крупных международных соревнований, включая чемпионат мира по фристайлу, фриски и сноуборду в Бакуриани в 2023 году.

По его словам, около двух месяцев назад Элиаш посетил Тбилиси, где обсуждал возможность выдвижения своей кандидатуры в том числе с представителями грузинского правительства. Окончательное решение было принято президентом Михаилом Кавелашвили по ходатайству Министерства спорта.

Согласно закону Грузии «О гражданстве», президент Грузии может в исключительном порядке предоставить гражданство гражданину другой страны, если у него есть особые заслуги перед Грузией или если предоставление гражданства отвечает государственным интересам.

В законе также перечислены критерии, которые могут учитываться (но не являются обязательными) при оценке «государственных интересов». Например, если гражданин другой страны добился успеха в сфере спорта, науки или искусства и намерен продолжить деятельность от имени Грузии.

Костава также отметил, что деятельность Элиаша в FIS положительно оценивается большинством стран-членов — в том числе благодаря проведённым реформам и поддержке небольших государств – таких как Грузия. «Он сделал федерацию более глобальной», — заявил он.

Сам Костава выдвинут кандидатом в Совет FIS.

Пять кандидатов

Помимо Элиаша, на пост президента FIS претендуют ещё четыре кандидата.

Великобритания выдвинула главу своей национальной федерации Викторию Гослинг. Она прослужила около 21 года в Королевских ВВС и достигла звания групп-кэптена (аналог полковника). В разные годы занимала руководящие должности на базе RAF Benson, обеспечивавшей поддержку военных операций, в том числе в Афганистане.

Гослинг была одним из ключевых организаторов «Игр непобедимых» (Invictus Games) – международных соревнований для раненых военнослужащих, инициированных принцем Гарри, а также возглавляла проведение Игр в Орландо в 2016 году. По оценкам СМИ, она считается одним из фаворитов голосования наряду с Элиашем.

Три других кандидата:

Александр Оспельт (Лихтенштейн),

(Лихтенштейн), Анна Фалькенберг (Дания),

(Дания), Декстер Пейн (США).

Окончательный список кандидатов будет утверждён не позднее 20 мая. Выборы президента FIS пройдут 11 июня в Белграде.

Что пишут международные СМИ

Финское издание Yle сообщает, что рассматривалась возможность выдвижения Элиаша от других стран, в том числе Армении (это было бы возможно только в случае получения им армянского гражданства). Также отмечается, что Элиаш проявлял интерес к получению гражданства Азербайджана и Монако при условии выдвижения его кандидатуры, однако обе страны отказались, сообщил источник издания.

Yle отмечает, что Элиаш, возглавляющий FIS с 2021 года, подвергался критике со стороны крупных лыжных держав — как за стиль управления, так и за финансовые показатели организации.

Издание также пишет о судебном споре, который FIS проиграла немецкому менеджеру Кристиану Пирцеру. Суд в кантоне Цюрих обязал федерацию выплатить ему около 5 млн евро, признав незаконным расторжение контракта в 2021 году. Разбирательство длилось три года, и решение ещё может быть обжаловано.

При этом, по данным СМИ, поддержку Элиашу оказывают федерации небольших стран, которым он выделял значительные средства.

Агентство AP отмечает, что до последнего момента оставалось неясным, от какой страны Элиаш получит выдвижение, и по-прежнему неясно, почему в итоге его кандидатуру представила именно Грузия.

«Не самая плохая опция» для России

Российские СМИ оценивают предвыборную ситуацию с точки зрения возможного допуска российских спортсменов. После начала войны в Украине в 2022 году FIS отстранила спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований.

По мнению ряда российских изданий, избрание Виктории Гослинг стало бы «наихудшим сценарием» для России:

«В здравом уме сложно представить, что заслуженный военный из недружественной страны будет поощрять допуск наших лыжников».

«Наших лыжников, фристайлистов и сноубордистов в случае избрания Гослинг ждут большие сложности с возращением на мировую арену».

На этом фоне часть российской спортивной прессы рассматривает кандидатуру Элиаша как более приемлемую для Москвы.

«Элиаш выглядит не самым плохим вариантом для нас», — пишет издание Sportbox.

«Скандинавы недовольны тем, что Элиаш публично поддержал возвращение российских спортсменов в нейтральном статусе», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Кто такой Йохан Элиаш

Йохан Элиаш родился в феврале 1962 года в Дьюрсхольме (Швеция) в семье промышленников. С середины 1980-х годов работал в инвестиционном бизнесе, а в 1991 году основал компанию Equity Partners.

В 1995 году он приобрёл компанию Head, которую превратил в одного из мировых лидеров по производству спортивного инвентаря. До 2021 года занимал пост генерального директора, после чего стал председателем.

В июне 2021 года был избран президентом FIS, выдвигался кандидатом в президенты Международного олимпийского комитета.

Элиаш известен как экологический активист и филантроп. В 2005 году он приобрёл около 400 тысяч акров тропических лесов Амазонии для их сохранения, а в 2006 году стал сооснователем экологической организации Cool Earth.

В Великобритании он также выступал как политический донор и советник. В период премьерства Гордона Брауна занимал должность специального представителя по вопросам вырубки лесов и чистой энергетики.

По данным The Sunday Times Rich List, его состояние в 2025 году оценивается примерно в 4 млрд фунтов стерлингов.

Подписывайтесь на нас в соцсетях