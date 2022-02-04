Грузия и горцы Северного Кавказа против Деникина

С приходом к власти большевиков окраины бывшей Российской империи взяли курс на образование независимых государств. В мае 1918 года Северный Кавказ, а также Грузия, Азербайджан и Армения объявили о желании отделиться.

Как жили Горская и Грузинская демократическая республики во время противостояния Деникину и большевикам? Почему Грузия не могла открыто помочь горцам? Эти и другие вопросы Майрбек Вачагаев обсуждает с историком Георгием Мамулиа в новом выпуске подкаста "Хроника Кавказа".

– Правительство Грузии периода 1918–1921 годов называют меньшевистским. Почему акцентируют на этом внимание?

– Это было связано с тем, что практически руководство Грузинской демократической республики 1918–1921 годов состояло из членов социал-демократической партии. В парламенте около 90% мест принадлежали социал-демократам.

В Грузии того периода социал-демократические идеи были очень распространены, хотя и были антибольшевистскими. Если большевизм преобладал в центральных регионах России, то в Грузии господствовали идеи умеренного социализма (социал-демократические), представителем которого являлись грузинские социал-демократы.

– 11 мая Горская республика провозглашает независимость, а через две недели о независимости объявляет и Грузия. Почему Грузия делает это 14 дней спустя?

– Это было связано с событиями, которые развивались в самой России, в частности, на Кавказском фронте, чьим тылом был Южный Кавказ и Грузия. После Февральской революции 1917 года грузинские социал-демократы, как и горские, поддерживали идею федеративного устройства России. Они видели в этом возможность реализовать свои устремления. Поэтому грузинские социал-демократы вплоть до октября 1917 года не ставили вопрос об отделении от демократической России.

Наоборот, они входили в состав временного правительства. Такие известные деятели Грузии как Ираклий Церетели и Николай Сванидзе были министрами правительства Александра Керенского (с 2 марта по 26 октября 1917 г.). До октября 1917 года, до большевистского переворота, грузинские социал-демократы, как и большинство политических партий Южного и Северного Кавказа, не ставили вопрос об отделении. С захватом власти большевиками для горцев, грузин, азербайджанцев и армян стал актуальным вопрос о провозглашении независимых республик.

– С момента образования Горской республики в 1918 году ее правительство выдвигало планы более тесного союза с Грузией, в том числе речь шла о федерации или конфедерации. Но есть ощущение, что само правительство горцев не было уверено в себе и постоянно искало пути сближения с Азербайджаном, Грузией.

– Ну, я бы не сказал так. После Октябрьского переворота 1917 года ситуация на Северном Кавказе чрезвычайно осложнилась тем, что через эти территории проходили части солдат-дезертиров с Кавказского фронта. Они вносили хаос.

Все проблемы, которые существовали на Северном Кавказе, обострились. Например, во времена завоевания Российской империей был дал ряд привилегий казакам – в частности, по вопросам землепользования. Горцы, естественно, хотели вернуть все территории, которые им исторически принадлежали. В связи с этим ситуация на Северном Кавказе была куда сложнее, чем на Южном.

Сформированное Терско-Дагестанское правительство, которое объединяло в своем составе казаков и горцев, в 1917 году распалась, потому что терские казаки не желали быть с горцами в одном государстве. Ситуация осложнилась с убийством атамана Михаила Караулова, который был руководителем объединенной республики горцев и казаков. Понятно, что горцы были более мотивированы к провозглашению независимости.

Чтобы изучить возможность создания общего государства (конфедерации с Грузией, Азербайджаном и Арменией), в Тифлис направляется горская делегация во главе с Гайдаром Бамматом. С помощью Османской империи горцы рассчитывали восстановить контроль над всей своей территорией. Горская делегация первой прибыла в Трапезунд, где с марта 1918 года велись переговоры между Закавказской федеративной демократической республикой (ЗФДР была провозглашена 22 апреля 1918 года и просуществовала до 26 мая 1918 года) и Османским правительством.

Горцы попросили турок оказать военную помощь и продолжили искать пути сближения с представителями Южного Кавказа, чтобы создать общее государство. Это было оправдано, так как на Кавказе установилось влияние стран Четверного союза – Османской империи, Германии, Австро-Венгрии и Болгарии.

– Тот факт, что горцы были связаны с Османской империей, не имел негативного влияния? Не опасалась ли этого Грузия?

– Руководство Грузии испытывало симпатию к горцам, это видно из протоколов Батумской конференции (апрель-май 1918 года), где грузины были первыми, кто поддержал участие горской делегации во главе с Гайдаром Бамматом (министр иностранных дел Горской республики).

Проблема была в том, что сама Османская империя выдвигала территориальные претензии в отношении Южного Кавказа и Грузии. Конечно, это смущало грузин и армян. Политика была такой – поддерживать горцев, так как они были естественным союзником против господства большевиков, и одновременно балансировать между влиянием на них Турции и помощью Германии.

С мая 1918 года грузины устанавливают связь с немецким командованием. Немецкая делегация участвует в Батумской мирной конференции (11-26 мая 1918 г.), во главе с генералом фон Лоссовым.

Первые войсковые части немцев в июне-июле 1918 г. прибывают в Тифлис, чтобы противодействовать устремлениям Османской империи в регионе. При этом грузины заинтересованы в хороших отношениях с горцами. С помощью грузин горцам удалось в 1918 года овладеть Владикавказом. Существует даже текст договора между Грузинской республикой и Ингушским национальным советом относительно поставок вооружения.

С июля между немцами и турками уже были заключены договоры о том, кто и как будет действовать на Кавказе, происходит переброска частей исламской армии Османской армии на территорию Гянджи. В сентябре турки освобождают Баку от правительства Центрокаспия (временное правительство). Дальше происходит переброска части османской армии в Дагестан, что дает возможность горскому правительству установить контроль на территории северо-восточного Кавказа.

– Вы упомянули, что помощь была оказана Ингушскому национальному совету, мы знаем, что поддержку получили Узун-хаджи Салтинский Наджмудин Гоцинский и Али-хаджи Акушинский Почему поддерживались различные силы в регионе, а не само правительство Горской республики?

– Грузины относились с большим сочувствием к горским устремлениям создать свое независимое государство. Это было вполне понятно. Потому что для грузин было ясно – противостоять экспансии любой России было возможно, только создав барьер на Северном Кавказе.

После поражения стран Четверного союза (Германия, Османская империя, Австро-Венгрия и Болгария) на Кавказ приходят англичане. Согласно договору, заключенному между представителями государств Антанты (военно-политический блок России, Великобритании и Франции), в декабре 1917 года Кавказ уже входил в военную зону ответственности англичан. С начала 1919 года на территории Кавказа располагаются части 27-й английской дивизии. Происходят трения между грузинами и англичанами по вопросам Горской республики.

Мы знаем, что англичане выступают одними из главных спонсоров генерала Антона Деникина (руководитель Белого движения на Юге России), они поддерживают русское Белое движение, которое выступает под лозунгом "Единая и неделимая Россия". Деникин не признавал ни Горскую республику, ни страны Южного Кавказа. Горская республика оказалась в наиболее сложной ситуации, потому что Белое движение развивалось на Юге (Кубань), поэтому его первые волны обрушились на территорию Горской республики. С начала 1919 года они начинают оккупировать территорию республики под предлогом того, что им нужны коммуникации для борьбы с большевизмом. Этому способствуют и англичане, которые уверяли горцев, что Деникин идет к вам не для оккупации, а чтобы бороться с большевиками.

В мае 1919 года мы видим массу протестов со стороны Грузинской республики в отношении Верховного Совета Антанты из-за политики генерала Деникина. Грузия была для горцев основной базой, которая поддерживала независимость Горской республики.

В этот момент Грузия дает возможность работать меджлису Горской республики – это был парламент в изгнании, который обосновался в Тифлисе. Дает издавать газету и оказывает военную помощь. Грузия стояла на стороне всех горцев, которые поддерживали независимость.

Горская республика формально прекратила существование в конце мая 1919 года, когда армия генерала Деникина оккупировала столицу республики Темир-Хан-Шуру. С этого момента политика Грузии была направлена на то, чтобы поддержать все силы, которые стремятся к восстановлению Горской республики.

– Несмотря на сложные отношения с генералом Деникиным, Грузия принимает решение отправить в Чечню грузинский легион.

– В августе 1919 года, когда грузинский легион под командованием Лео Кереселидзе откомандировали в Чечню, в Грузии было непростое время. Тогда Деникин был на гребне успеха, поэтому англичане не сомневались в победе Белого движения.

Грузины должны были действовать осторожно – с одной стороны, они хотели поддержать стремление горцев к независимости и помочь им. С другой – не дать возможность Деникину и англичанам обвинить их, что они помогают горцам и посылают отряд для борьбы против Добровольческой армии.

В итоге они решили отправить отряд добровольцев, который не был официальной частью армии. В него входили не только грузины, но и северокавказцы (чеченцы и дагестанцы). У него был опыт взаимодействия с горцами, мусульманами, которые оказались в Турции во время Первой мировой войны. Это был батальон инструкторов (офицеры, унтер-офицеры), они должны были помочь горцам сформировать войсковые части.

Отряд действовал эффективно, благодаря ему были взяты Урус-Мартан и Шали, в Чечне смогли вернуть себе часть равнинной территории. К началу 1920 года большая часть Горской республики уже была свободна от деникинской оккупации.

Самой большой проблемой Горской республики было отсутствие времени. На республику накатывались волны внешней экспансии (большевики – белые – большевики). У них не было даже нескольких месяцев, чтобы сформировать местную власть. Грузины и азербайджанцы это видят, понимают и пытаются помочь.

– Если мы вернемся опять к Лео Кереселидзе, вы сказали, что он возглавлял добровольцев, но при этом он был направлен правительством Грузии.

– История Кереселидзе такая: он был начальником Грузинского легиона, который действовал на территории Османской империи в 1914–1918 годах. Потом они вступили в Грузию после распада Кавказского фронта и восстановления независимости страны. На основе этого легиона и был создан отряд добровольцев.

Правительство делало все, чтобы помогать борьбе горцев с Деникиным и способствовать восстановлению независимости. Это видно из отчетов, в том числе и финансовых. В них Кереселидзе отчитывается обо всех действиях на территории Чечни. Он получает возмещение всех расходов от грузинского правительства.

– Известен ли размер военной помощи от Грузии?

– Трудно сказать точно, потому что не все архивы сохранились. Но помощь была значительной. Она включала установку радиомачт, пушки, снаряды, снаряжение. Сама Грузия тогда испытывала очень острый дефицит вооружения. Они понимали, что пока держится Горская республика, Грузии может быть гарантирована безопасность.

– Азербайджанский Генеральный штаб разрабатывал свое время план мероприятий, чтобы выйти к Тереку. Цель – защитить и саму Горскую республику, и Азербайджан. Были ли такого рода планы у грузинской армии?

– Существовали планы, чтобы Азербайджан и Грузия вместе послали вооруженные силы на территорию Северного Кавказа. Грузия ввела туда свои войска, помогла горцам сформировать армию, чтобы противопоставить ее большевикам, но, к сожалению, не получилось.

Прежде всего, причина в том, что союзники Антанты придерживались довольно-таки странной позиции и в отношении белых, и в отношении большевиков. Они категорически требовали, чтобы Грузия и Азербайджан воздержались от любой активности, направленной против Деникина. Они не ожидали, что Деникин потерпит так быстро поражение и буквально за два месяца его армия откатится от Орла, Курска к Северному Кавказу. Все понимали, что на Кавказ идет лавина, поэтому лучший вариант был – закрепиться на своих позициях и не дать большевикам повод напасть.

– В 1921 году Грузия потеряла свою независимость... В чем заключалась роль Грузии в помощи Горской республике в эмиграции?

– Грузинская республика была единственным государством Кавказа, которое было признано Антантой перед оккупацией Красной армией в январе 1921 года. Этот статус независимого государства Грузия сохраняла в эмиграции во Франции до 1933 года. Территории оккупирована большевиками, но правительство Грузии признается властями Франции.

Горская и Азербайджанская республики не были признаны как независимые государства, поэтому их эмигранты, которые оказались во Франции, рассматривались как частные лица. Поскольку у грузин был контакт с правящими кругами Франции, они делали все возможное, чтобы горцы и азербайджанцы и сами могли общаться с властями западных стран. В эмиграции ни один меморандум не подписывался отдельными республиками, только всеми кавказцами.

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Все четыре кавказских государства прекратили свое недолгое существование под натиском Красной армии. Захват большевиками последней независимой части Кавказа – Грузинской демократической республики – привел к массовой эмиграции политической элиты всех бывших кавказских государств. Уже за рубежом бывшие члены их правительств находят понимание и организуют единые органы и структуры своих организаций, но это будет уже другая история, посвященная политэмиграции кавказцев в Турцию и страны Запада.

Кавказ.Реалии