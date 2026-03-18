«Грузия лишилась незыблемой опоры покоя, мудрости и веры» — соболезнования от Иванишвили

«Грузинская мечта» опубликовала письмо с соболезнованиями от имени основателя и почётного председателя партии Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Иванишвили (Хведелидзе). Они выражают «безмерную скорбь» в связи с кончиной «духовного отца Грузии», Католикос-Патриарха Илии II, соболезнуют Церкви и «всей Грузии».

«Наша страна и наш народ лишились незыблемой опоры покоя, мудрости и веры — духовного отца, который даже в самые трудные времена вселял надежду и объединял наш народ. Грузия потеряла исключительную личность, отличавшуюся подлинно отеческой заботой, — человека, который словом и делом побуждал каждого становиться лучше», — говорится в письме.

Авторы соболезнования подчёркивают, что жизнь и служение Патриарха «были, есть и останутся в будущем символом самопожертвования и бескорыстного служения своему народу и стране».

«На протяжении полувека имя Илии Второго неразрывно связано с защитой веры, традиций и национальной идентичности. С его уходом в истории нашей страны завершилась эпоха человека, который достойно и неустанно исполнял трудную, ответственную и вместе с тем почётную миссию духовного отца Грузии. Завершилась эпоха предводителя, который не раз выводил нас к миру и оставил в сердце каждого жителя нашей страны особый свет.

Его доброта, мудрость и слово навсегда останутся в нашей памяти как пример того, что означает истинное смирение и любовь к человеку и Отечеству», — говорится в соболезновании.

Фотогалерея: Илия II — полвека патриаршества в фотографиях Католикос-Патриарх Грузии Илия II возглавил Грузинскую Православную Церковь 25 декабря 1977 года. В этой фотогалерее собраны снимки различных моментов его долгого патриаршества — литургии, официальные встречи, кадры общественной деятельности.













Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года — на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх скончался в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур.