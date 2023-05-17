Грузия поддержала создание «реестра ущерба» для Украины

На саммите Совета Европы в Рейкьявике объявили о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине с начала полномасштабного военного вторжения России.

Грузия инициативу поддержала. Вместе с ней к соглашению о реестре присоединились еще 39 европейских стран, а также Канада, США, Япония и Евросоюз. Андорра, Болгария и Швейцария выразили намерение присоединиться к документу.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в реестр планируется вносить информацию об ущербе и требования о компенсации. По мнению Макрона, собранные документы помогут привлечь Москву к финансовой и уголовной ответственности.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что международная база данных внесёт ясность в этот вопрос и позволит странам Совета Европы совместно фиксировать ущерб, причиненный Россией, чтобы создать «необходимую основу для восстановления Украины».

Европейский союз, представленный председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сделал взнос на покрытие начальных расходов. Реестр будет находиться в Гааге (Нидерланды), а дополнительный офис — в Украине.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что «Россия должна понести ответственность, в том числе за ущерб, причиненный Украине и ее народу».

В конце апреля замглавы Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов сообщил, что российское вторжение нанесло стране ущерб на сумму в 144 миллиарда долларов. По его словам, это «прямые и задокументированные материальные потери». По оценкам Киевской школы экономики, за год войны в Украине разрушено или повреждено более 150 тысяч домов, свыше 25 тысяч километров дорог, 344 моста (часть из них уже восстановлена), несколько тысяч детских садов, школ, больниц. ЮНЕСКО подсчитала, что на 22 марта, в Украине были повреждены или разрушены не менее 248 объектов культуры. и музеев.

По данным Всемирного банка, на восстановление Украины, пострадавшей во время российского вторжения, требуется не менее 350 миллиардов долларов. По оценкам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Президент Украины Владимир Зеленский называет сумму более чем в один триллион долларов.