На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Праге, представители сборной Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар. Это первая в истории медаль Грузии на чемпионатах мира по фигурному катанию.

После короткой программы дуэт Метёлкина–Берулава занимал второе место. В произвольной программе они получили 138,96 балла, а по сумме двух прокатов набрали 218,41 балла, уступив лишь паре из Германии.

Итоговый пьедестал:

Минерва Фабиен Хазе – Никита Володин (Германия) Анастасия Метёлкина – Лука Берулава (Грузия) Лия Перейра – Трент Мишо (Канада)

«Мы безумно рады, что завоевали первую медаль чемпионата мира. Конечно, мы хотели золото, но благодарны и за этот результат. Мы допустили ошибки — хорошо, что остались на пьедестале», — заявил Берулава.

«Мы выиграли чемпионат Европы, у нас были хорошие старты в начале сезона. Накопилось очень много эмоций, и их нужно было сдерживать до последнего. Сейчас, конечно, они выходят наружу», — добавила Метёлкина.

Ранее Метёлкина и Берулава принесли Грузии первую медаль в истории зимних Олимпийских игр, а до этого — золото чемпионата Европы. Они — двукратные чемпионы мира среди юниоров (2024, 2025).

Что касается других представителей Грузии на турнире в Праге, Анастасия Губанова занимает шестое место после короткой программы в женском одиночном катании, а Ника Эгадзе — 15-е место в мужском турнире. Впереди также выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в танцах на льду.