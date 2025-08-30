Грузию, с которой Китай установил «стратегическое партнерство», не пригласили на военный парад, запланированный 3 сентября в Пекине. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне и соберёт лидеров 26 стран, передает грузинская служба Радио Свобода.

Парад совпадает с очередным саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в нём примут участие главы государств стран Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии и Кавказа, в том числе президенты Азербайджана и Армении.

В администрации премьер-министра Ираклия Кобахидзе подтвердили, что Тбилиси не получал приглашения на парад.

3 сентября – День Победы

Период с 31 августа по 3 сентября в Китае будет насыщен политическими событиями: сначала в Тяньцзине пройдёт очередной саммит ШОС, а затем в Пекине – военный парад в честь Дня Победы.

В КНР эту дату отмечают именно 3 сентября – как «День победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне». Ежегодно проводятся торжественные мероприятия, а юбилейные даты отмечаются с особой пышностью.

Крупный парад уже проходил 3 сентября 2015 года – в 70-ю годовщину окончания войны. Подобное шоу готовится и к 80-летию.

В 70-минутном параде примут участие более 10 тысяч военнослужащих, свыше ста самолётов и сотни единиц наземной техники. По словам CNN, «шоу продемонстрирует рост военной мощи Китая при Си Цзиньпине и даст редкую возможность увидеть быстрый прогресс китайских военных технологий».

По данным официальных лиц, будут показаны исключительно образцы китайского производства, включая:

новейшие беспилотники;

системы радиоэлектронной борьбы;

гиперзвуковое оружие;

технологии противовоздушной и противоракетной обороны;

стратегические ракеты.

Приглашённые гости

26 лидеров стран подтвердили участие в параде. Их список 28 августа огласил представитель МИД КНР Хун Лэй, а 29 августа он был опубликован на странице посольства Китая в Грузии в Facebook.

Среди гостей будут:

президент России Владимир Путин;

лидер КНДР Ким Чен Ын;

президент Ирана Масуд Пезешкиан.

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

президент Армении Ваагн Хачатурян.

Кроме того, в Китай отправится и премьер-министр Армении Никол Пашинян – для участия в саммите ШОС. В июле 2025 года Армения заявила о намерении присоединиться к организации в рамках политики диверсификации внешних связей.

Из европейских стран на парад приглашены:

Беларусь – президент Александр Лукашенко;

Сербия – президент Александр Вучич;

Словакия – премьер-министр Роберт Фицо.

В списке участников нет ближайших союзников ЕС и США. Как писала South China Morning Post, дипломаты стран Евросоюза предпочли воздержаться от участия из-за присутствия на параде Владимира Путина.

Правящая партия «Грузинская мечта» на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и Брюсселем до исторического минимума и обвинений в пророссийском курсе делает ставку на углубление связей с главным глобальным соперником США – Китайской Народной Республикой.

В регионе Кавказа Китай установил стратегическое партнёрство лишь с двумя странами – с Грузией в 2023 году и с Азербайджаном в 2025 году.

Совместный документ Китая и Грузии называется «Общее заявление об установлении стратегического партнёрства».

Документ Китая и Азербайджана – «Общее заявление об установлении углублённого стратегического партнёрства».





Саммит ШОС

31 августа – 1 сентября состоится саммит ШОС, в котором примет участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ожидается также присутствие президента России Владимира Путина.

«Си Цзиньпин постарается укрепить своё видение альтернативного мирового порядка», – отмечает корреспондент Радио Свобода по Китаю Рид Стендиш.

В последние годы состав ШОС расширился: в 2023 году к ней присоединился Иран, в 2024 году – Беларусь. Индия и Пакистан стали членами организации одновременно в 2017 году.