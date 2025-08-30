Грузию, с которой Китай установил «стратегическое партнерство», не пригласили на военный парад, запланированный 3 сентября в Пекине. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне и соберёт лидеров 26 стран, передает грузинская служба Радио Свобода.
Парад совпадает с очередным саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в нём примут участие главы государств стран Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии и Кавказа, в том числе президенты Азербайджана и Армении.
В администрации премьер-министра Ираклия Кобахидзе подтвердили, что Тбилиси не получал приглашения на парад.
3 сентября – День Победы
Период с 31 августа по 3 сентября в Китае будет насыщен политическими событиями: сначала в Тяньцзине пройдёт очередной саммит ШОС, а затем в Пекине – военный парад в честь Дня Победы.
В КНР эту дату отмечают именно 3 сентября – как «День победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне». Ежегодно проводятся торжественные мероприятия, а юбилейные даты отмечаются с особой пышностью.
Крупный парад уже проходил 3 сентября 2015 года – в 70-ю годовщину окончания войны. Подобное шоу готовится и к 80-летию.
В 70-минутном параде примут участие более 10 тысяч военнослужащих, свыше ста самолётов и сотни единиц наземной техники. По словам CNN, «шоу продемонстрирует рост военной мощи Китая при Си Цзиньпине и даст редкую возможность увидеть быстрый прогресс китайских военных технологий».
По данным официальных лиц, будут показаны исключительно образцы китайского производства, включая:
- новейшие беспилотники;
- системы радиоэлектронной борьбы;
- гиперзвуковое оружие;
- технологии противовоздушной и противоракетной обороны;
- стратегические ракеты.
Приглашённые гости
26 лидеров стран подтвердили участие в параде. Их список 28 августа огласил представитель МИД КНР Хун Лэй, а 29 августа он был опубликован на странице посольства Китая в Грузии в Facebook.
Среди гостей будут:
- президент России Владимир Путин;
- лидер КНДР Ким Чен Ын;
- президент Ирана Масуд Пезешкиан.
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- президент Армении Ваагн Хачатурян.
Кроме того, в Китай отправится и премьер-министр Армении Никол Пашинян – для участия в саммите ШОС. В июле 2025 года Армения заявила о намерении присоединиться к организации в рамках политики диверсификации внешних связей.
Из европейских стран на парад приглашены:
- Беларусь – президент Александр Лукашенко;
- Сербия – президент Александр Вучич;
- Словакия – премьер-министр Роберт Фицо.
В списке участников нет ближайших союзников ЕС и США. Как писала South China Morning Post, дипломаты стран Евросоюза предпочли воздержаться от участия из-за присутствия на параде Владимира Путина.
Правящая партия «Грузинская мечта» на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и Брюсселем до исторического минимума и обвинений в пророссийском курсе делает ставку на углубление связей с главным глобальным соперником США – Китайской Народной Республикой.
В регионе Кавказа Китай установил стратегическое партнёрство лишь с двумя странами – с Грузией в 2023 году и с Азербайджаном в 2025 году.
- Совместный документ Китая и Грузии называется «Общее заявление об установлении стратегического партнёрства».
- Документ Китая и Азербайджана – «Общее заявление об установлении углублённого стратегического партнёрства».
Саммит ШОС
31 августа – 1 сентября состоится саммит ШОС, в котором примет участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ожидается также присутствие президента России Владимира Путина.
«Си Цзиньпин постарается укрепить своё видение альтернативного мирового порядка», – отмечает корреспондент Радио Свобода по Китаю Рид Стендиш.
В последние годы состав ШОС расширился: в 2023 году к ней присоединился Иран, в 2024 году – Беларусь. Индия и Пакистан стали членами организации одновременно в 2017 году.
