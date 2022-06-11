The Guardian: российский автопром не справляется с санкциями

После вторжения России в Украину на российском автомобильном рынке невозможно легально купить многие автозапчасти, а те, что возможно - стоят в разы больше, чем до войны. Об этом The Guardian рассказали российские потребители.

Житель Москвы Эльдар Гаджиев, сдающий свои автомобили в аренду, столкнулся с поломкой одной из них. «Я подумал: ремонт будет стоить столько же, сколько и машина», - вспоминает Гаджиев. По его словам, в магазине автозапчастей ему сказали, что список ожидания растянулся на месяцы, поэтому он решил найти необходимые детали через соцсети. В ответ Гаджиев получил десятки звонков от так называемых «дилеров», которые обещали достать нужные запчасти.

Гаджиев подозревает, что детали, которые ему предлагали, были крадеными. В итоге, по оценкам автовладельца, он заплатил за ремонт в восемь раз больше, чем могло быть до войны.

По словам владельца московской фирмы по ремонту автомобилей, центральные склады автозапчастей закрылись в конце февраля из-за скачков курса рубля. Его мастерской не отдали даже детали, сделанные на заказ. «Вернули деньги и забрали все запчасти за границу», - рассказывает он. По его наблюдениям, спустя две недели после российского вторжения в Украину цены на автозапчасти резко выросли: то, что раньше стоило 900 рублей, стали предлагать за 7000 рублей.

Ситуация может быть еще более тревожной в российской авиационной отрасли. Авиастроители сообщают, что разбирают старые самолеты и используют их части для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии новые. «Я даю российской авиационной промышленности год, если ничего не изменится», - сказал менеджер авиастроительной компании.