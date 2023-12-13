Аэропорт Краснодара могут открыть после 15 декабря

Аэропорт Краснодара, закрытый с первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину почти два года назад, может быть открыт после проведения «тестового полета» в пятницу, 15 декабря. Об этом сказал телеграм-каналу Shot губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Аналогичную информацию предоставили и в пресс-службе краевой администрации со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

15 декабря, как пишет Shot, авиакомпания «Азимут» проведёт «тестовый полет» из московского Внукова в краснодарский аэропорт Пашковский. Собеседник телеграм-канала утверждает, что «фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена», остались только «несколько моментов».

Однако в авиакомпании «Азимут» РБК не подтвердили эту информацию.

РБК со ссылкой на источники в авиаотрасли пишет, что помимо Краснодара власти рассматривают вариант скорого открытия аэропорта Элисты.

Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля 2022 года – в день, когда российские войска начали вторжение на территорию Украины. Позднее они много раз продлевались. Закрытыми остаются аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В мае и сентябре 2023 года правительство России выделило в общей сложности более пяти миллиардов рублей на поддержку 11 закрытых аэропортов. В 2022 году на эти цели было направлено семь с половиной миллиардов, отмечали «Ведомости».