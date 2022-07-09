Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железнодорожных путях

В Брянской области на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство, утверждает губернатор региона Александр Богомаз.

Как он написал в телеграме, инцидент произошел на перегоне Робчик – Песчанка в Унечском районе области. В результате, по словам губернатора, «в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет». Опубликованы также фото с предполагаемого места инцидента.

Брянская область граничит с Украиной. В России после российского вторжения в Украину, как утверждает издание The Insider, резко выросло число аварий на железной дороге. Ответственность за них берут на себя группы, называющие себя партизанами, их участники выступают против войны. Они утверждают, что цель диверсий – помешать переброске войск и военной техники.

По подсчетам The Insider, с марта по июнь 2022 года в России сошли с рельсов 63 товарных поезда, что в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Официально власти сообщали о нескольких подобных инцидентах – в том числе подрывах мостов в Шебекинском городском округе Белгородской области и в Курской области. В обоих случаях о задержании подозреваемых не сообщалось. В результате предполагаемых диверсий на данный момент не было погибших и пострадавших; насколько они помешали планам российских военных, оценить трудно.