Губернатор Курской области прошел обучение в лагере «ЧВК Вагнера»

Губернатор Курской области сообщил в телеграме, что первую неделю нового года проходил подготовку в лагере «ЧВК Вагнера». По словам Романа Старовойта, вместе с ним занимались его коллеги из обладминистрации и добровольцы из народной дружины.

Глава региона опубликовал видео, в котором, в частности, запечатлены стрельбы, прохождение полосы препятствий, проведение инструктажа. В титрах к ролику говорится, что условия приближены к реальному бою.

Заканчивается сюжет кадрами, на который запечатлен сам Старовойт в камуфляжной форме, сидящий с автоматом в руках на броне танка.

Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин подтвердил участие Старовойта в обучении. Пресс-служба Пригожина отметила, что участники программы подготовки не знали о том, что с ними тренируется губернатор. Старовойту также предложили подписать контракт с «ЧВК Вагнера», но выяснилось, что у него есть обязательства по работе, говорится в сообщении пресс-службы.