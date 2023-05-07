Губернатор Севастополя сообщил об атаке десяти беспилотников по Крыму

Флаги Украины можно будет демонстрировать 8 и 9 мая в столице Германии. Такое решение принял Административный суд земли Берлин, отменив тем самым постановление полиции. Российские флаги и любая военная символика запрещены. Дипломаты и ветераны Второй мировой войны составляют исключение и могут появляться на территории советских мемориалов в своих униформах со знаками отличия.

Украинская НКО в Германии Vitsche сообщила Телерадиовещательной компании земель Берлин и Бранденбург rbb о решении суда, отменяющем постановление полиции Берлина о запрете украинских и российских флагов на территории мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер Хайде.

Ранее полиция обосновала запрет флагов и маршевой музыки обеих стран, чтобы «обеспечить достойное поминовение павших солдат советской армии того времени». Решение суда касается лишь украинских флагов и маршей, российские флаги и военная символика остаются под запретом. Полиция также вынесла запрет на «выкрики, которые в связи с настоящей ситуацией недопустимы для того, чтобы поддерживать или прославлять войну в Украине».

Украинская НКО опротестовала в суде запрет украинских флагов. Ее иск увенчался успехом. В обосновании решения суда, которое получила телерадиокомпания rbb, говорится, что постановление полиции было «очевидно противоправным». В нем отсутствуют «любые мотивы для того, чтобы исходить из опасности для общественного порядка».

Адвокат Vitsche Патрик Хайнеманн рассказал rbb: «Тот, кто использует свое конституционное право публично заявить о своей поддержке украинской нации и ее исторических жертв при победе над национал-социализмом, не представляет никакой угрозы для общественной безопасности».

НКО Vitsche заявило на запрос rbb о своем удовлетворении решением суда. «Для нас поминовение украинских жертв Второй мировой войны в эти дни с флагами Украины значит очень много», – прозвучало из пресс-службы объединения. НКО выразила надежду, что сенат Берлина не подаст апелляцию во вторую инстанцию.

Берлинская полиция отказалась оспаривать решение суда. Ночью в ее официальном аккаунте в твиттере было опубликовано разъяснение, что суд «иначе оценил потенциал опасности».

В прошлом году в день памяти павших во Второй мировой войне, который проводится в Берлине 8 мая, был вынесен общий запрет на показ российских и украинских флагов на территории советских мемориалов. Сенат земли Берлин намеревался тем самым предотвратить возможные межнациональные конфликты после начала полномасштабной войны в Украине. Это решение опротестовал тогдашний посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Полиция аргументировала в своем заявлении в пятницу так же, как и год назад берлинский сенат: «Акт поминовения и уважения памятников и мемориалов должен быть обеспечен на фоне продолжающейся войны России в Украине. Эта война не должна дать дорогу конфликтам или спорам вне демократического дискурса, особенно с точки зрения этой символической даты».

В Берлине ожидается также прибытие прокремлевской группы байкеров «Ночные волки», которые, по сообщению AFP, уже выдвинулись в путь. Однако российским байкерам вряд ли удастся доехать до Берлина, поскольку «Ночные волки» находятся в санкционном списке и им запрещен въезд на территорию Евросоюза.

В земле Берлин независимо от праздников 8 и 9 мая запрещен символ Z. За его показ в общественных местах грозит денежный штраф.